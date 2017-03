Terminó Mobile World Congress. En la feria de telefonía móvil han reinado el nuevo LG G6, la nostalgia causada por el Nokia 3310 y la ausencia del Galaxy S8. Si no has podido escaparte hasta Barcelona para verlo todo en primera persona, no te preocupes. Hemos hecho una recopilación para ti. Con estos videos será como si hubieras estado allí (excepto por las deliciosas tapas y el Mar Mediterráneo, claro).

Ya sabíamos que Samsung no presentaría el Galaxy S8 durante su conferencia de prensa. Y a pesar de ello, el video sobre cuándo podremos ver el nuevo teléfono consiguió eclipsar a los nuevos productos de la multinacional coreana.

A falta de Galaxy S8, el rey de la fiesta fue el LG G6.

Huawei nos dejó ver su P10 con una cámara trasera dual Leica.

Los nostálgicos también pudieron regocijarse con esta nueva versión del icónico Nokia 3310. Llegamos a compararlo con su versión original de 2000.

La nostalgia siguió reinando gracias a la BlackBerry KeyOne, por si acaso echabas de menos los teclados físicos.

En MWC no todo fueron teléfonos. Sony presentó el Xperia Touch, un proyector inteligente que funciona con dispositivos Android.

En todo caso y para dejártelo aún más claro aquí tienes nuestro video resumen con todas las tendencias para este año.

Y no olvides ver nuestra cobertura completa de la feria en nuestra página de Mobile World Congress.