¿Estresado en el trabajo? Tómate un 'break' y juega un videojuego

CNET

¿Te sientes fatigado o estresado en el trabajo? La sabiduría convencional dice que es posible que desees tomar un descanso, pero una nueva investigación encuentra que jugar videojuegos casuales en realidad puede ser más restaurador que sólo relajarte pasivamente en una sala de descanso durante cinco minutos.

Los investigadores de la Universidad de la Florida Central hicieron que 66 participantes utilizaran una computadora para realizar una tarea repetitiva y aburrida diseñada para inducir fatiga cognitiva, lo que implica una disminución en la memoria de trabajo y la toma de decisiones.

A los sujetos se les dio una pausa durante la cual algunos participantes jugaron un juego casual de estilo pachinko llamado Sushi Cat 2, mientras que otros hicieron una actividad de relajación guiada y un tercer grupo se sentó tranquilamente sin acceso a ningún dispositivo.

De los tres grupos, sólo aquellos que jugaron el juego dijeron que el descanso les hizo sentirse mejor. Aquellos que hicieron la relajación guiada tuvieron los puntajes más altos para la memoria de trabajo, pero curiosamente la actividad de relajación condujo a un aumento en los sentimientos de preocupación.

En general, una pausa para jugar Sushi Cat puso a los participantes en un mejor estado de ánimo, redujo la sensación de preocupación y un mayor compromiso en comparación con la relajación guiada o simplemente sentarse en silencio.

"Jugar un juego de video casual, incluso brevemente puede restaurar las habilidades afectivas de los individuos, por lo que es una actividad adecuada para restaurar el estado de ánimo en respuesta al estrés", dice la conclusión del estudio publicado en Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society.

El documento enfatiza que se necesita más investigación para encontrar la mejor manera de tomar las pausas más efectivas del trabajo. También vale la pena señalar que 66 participantes del estudio es un tamaño de muestra bastante pequeño.

Sin embargo, las conclusiones se unen a una larga lista de estudios que sugieren que los videojuegos tienen beneficios auxiliares positivos, incluyendo mejorar la vista, la creatividad y tal vez incluso hacer que los jugadores sean más amables. Si ese es realmente el caso, tal vez no sea tan difícil imaginar los juegos casuales como una nueva herramienta utilizada en la oficina durante los descansos para aumentar la productividad.

"A menudo tratamos de rendir durante todo el día para conseguir terminar más trabajo, lo que podría no ser tan eficaz como tomar algún tiempo de relajación durante unos minutos", dijo Michael Rupp, uno de los coautores del estudio, en un comunicado. "La gente debe planear pausas cortas para una actividad atractiva y agradable, como los videojuegos, que pueden ayudarles a recargar energías".

En otras palabras, si estás empezando a sentirte abrumado, saca tu teléfono y juega algunas rondas de Sushi Cat, pues eso en realidad podría ser la mejor manera de mantenerte productivo. Dile a tu jefe que es la ciencia quien lo afirma.