Videojuegos logran ventas récord en EE.UU. durante la pandemia de COVID-19

Érika García / CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Como consecuencia del confinamiento al que nos ha forzado el brote del coronavirus (COVID-19), la venta de videojuegos alcanzó los US$9,580 millones durante el primer trimestre de 2020 en Estados Unidos, un aumento del 11 por ciento respecto al 2019, según un reporte de la firma NPD Group.

Algunos de los juegos más populares durante este periodo, de acuerdo con NPD Group, son Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 y NBA 2K20.

Según el reporte, los gamers de Estados Unidos gastaron US$10,860 millones en juegos de computadora, hardware y accesorios durante el primer trimestre de 2020, lo que representa un aumento del 9 por ciento en las ventas respecto al año anterior.

"Los videojuegos han brindado consuelo y conexión a millones durante este momento difícil", dijo Mat Piscatella, analista de la industria de videojuegos en NPD Group. "Como las personas se han quedado más en casa, han utilizado los juegos no solo para divertirse y desconectarse, sino también como un medio para mantenerse conectados con familiares y amigos".

El reporte indica que el aumento de ventas de la consola y el software para Nintendo Switch compensó las caídas en otras plataformas de hardware, por lo que el mercado general de hardware de videojuegos aumentó en 2 por ciento en este trimestre y alcanzó ventas de US$773 millones.

Por su parte, Nintendo reportó que su consola Nintendo Switch alcanzó las 55.77 millones de unidades vendidas, de las cuales, 21 millones se vendieron durante el último año financiero que acabó en marzo de 2020.

Lee más: