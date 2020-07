Podrías ganar una suscripción de 83 años a Netflix con este videojuego

Netflix

Si no deseas pagar Netflix por el resto de tu vida, la plataforma de streaming te brinda la oportunidad de conquistar ese honor este fin de semana. Solo debes participar en un evento asociado a la celebración del lanzamiento de The Old Guard: un torneo con un videojuego original basado en la película de Charlize Theron desde el viernes 17 de julio hasta el domingo 19 de julio de 2020.

Puedes jugarlo en tu navegador, desde las 8 a.m. PT del viernes, 17 de julio. El juego solo está disponible en Estados Unidos.

La película es una adaptación de la novela gráfica creada por Greg Rucka sobre un grupo de mercenarios inmortales. Ubicarse en el primer lugar de la tabla de clasificación al final del domingo te dará acceso a una cuenta "inmortal" de Netflix.

"¿Pero cuánto dura la inmortalidad?", preguntó la compañía en un comunicado. "Netflix no se puede comprometer a darte una suscripción realmente eterna a su servicio, pero puede ofrecerte una alternativa cercana: 1,000 meses de servicio, lo que representa un poco más de 83 años".

Es un videojuego bastante básico que refleja los eventos de la película. Juegas como el personaje interpretado por Theron, Andrómaca de Escitia, y derrotas a los enemigos con su hacha.

"Hacer que te maten solo te vuelve lento, así que para obtener la máxima puntuación debes derrotar a los enemigos sin que te maten y lo más rápido posible", indicó Netflix.

La persona con la puntuación más alta cuando se acabe el lapso de tres días gana el premio. Solo puede haber uno.