La guerra del streaming se pondrá color de hormiga en 2020

La batalla por tu atención se intensificará sustancialmente en 2020. De lo más importante e interesante que sucedió el año que termina es la expansión de los servicios de streaming de video, con la entrada de Apple y Disney a la categoría. En 2020, la cosa se pondrá aún más intensa con la llegada de nuevos servicios, como Peacock de NBC y HBO Max.

Con la llegada de estos competidores, la firma de investigación eMarketer anticipa que aunque el tiempo total que los estadounidenses pasan viendo videos aumentará en 2020, la cuota de Netflix caerá ese mismo año, de 27 por ciento actualmente a 25.7 por ciento en 2021.

Sin embargo, como explica Marc Haggestrom, analista de eMarketer, el éxito para cada uno de estos servicios se medirá de forma diferente, ya que los objetivos de cada uno son diferentes. Mientras que Netflix es la única que busca, principalmente, expandir su número de suscriptores, Amazon, Disney y Apple tienen otras prioridades (por ejemplo, vender productos, llevar gente a sus parques o vender teléfonos, respectivamente). Por ello, Netflix será el que la tendrá más difícil en 2020 para crecer en cuanto a suscriptores, siendo que en 2019 no aumentó su base en Estados Unidos -- un mercado que parece haberse saturado para el líder en streaming. "En 2020 espero que [Netflix] crezca, pero a una tasa más lenta", dijo Haggestrom vía telefónica.

Para Haggestrom, los verdaderos ganadores de 2020 serán los productores de contenido. "Desde los 80 y 90 con la expansión de [la TV] por cable no habíamos visto este crecimiento en contenido original", dijo. Por ahora, explica, la mayoría de los contendientes en el segmento están apostando al largo plazo -- incluso, recuerda, Disney dijo que no espera que Disney Plus sea rentable al inicio --, lo cual implica que en 2020 veremos a todos estos servicios -- nuevos y consolidados -- pelear por un pedazo del pastel.

Esto forzará a cada uno de ellos a luchar en varios frentes, como podría ser el contenido para las familias. Asimismo, los servicios que cuenten con un catálogo sólido tendrán una fuerte ventaja, así como los que estén más preparados para luchar con la piratería.

Para poder competir en este ambiente, todos estos servicios aumentarían su inversión en contenidos en los próximos años, según la firma de investigación Cowen and Co. Disney, por ejemplo, gastaría unos US$41,800 millones en 2024, frente a US$34,900 millones en 2020. Y mientras la firma anticipa que Netflix gastará US$22,200 millones en 2024, piensa que Amazon y Apple invertirán mucho menos: US$5,000 millones y US$6,000 millones respectivamente.

¿Qué significa esto para los consumidores? Por un lado, que tendremos más opciones que nunca; por otro, que tendremos que tomar decisiones importantes, como si ya es hora de cortar el cable, o si podemos costear más de tres servicios de streaming a la vez -- y, con cuáles tres nos quedamos.

Algo clave será cuánto quiere gastar la gente en su entretenimiento de video: Apple TV Plus cuesta solo US$5; Disney US$7; la suscripción más popular de Netflix, US$13; y HBO Max costará US$15.

Para ayudarte a tomar una decisión, así es como pinta el 2020 para cada uno de los principales servicios de streaming que competirán por tu atención el próximo año (me concentraré específicamente a los servicios que ofrecen contenidos originales o bibliotecas sustanciosas, y no a los servicios de TV en vivo como Sling TV).

Netflix

¿Qué le depara el año?

Netflix reportó un crecimiento del 31 por ciento en ingresos a US$5,245 millones en su tercer trimestre fiscal, comparado al mismo periodo de 2019. Aun más importante, su base de suscriptores global aumentó 21.4 por ciento a más de 158 millones. Todo esto la establece como la líder indiscutible del mercado. Sin embargo, se enfrenta a dos problemas: en ese trimestre, Netflix solo añadió 500,000 nuevos clientes en Estados Unidos, lo cual indica que ese mercado podría estar saturado o al límite. La analista Laura Martin, de la firma de investigación de mercado Needham, de hecho, piensa que Netflix perderá hasta 4 millones de usuarios en EE.UU. en 2020 si no llega a ofrecer un paquete más barato, dada la enorme competencia y sus menores precios. Netflix jamás se ha enfrentado a competidores de peso como Apple, Disney y, muy pronto, HBO.

Ventajas. Las ventajas de Netflix son muchas. Ha logrado crear una robusta biblioteca de contenido original; ha mantenido un flujo constante de estrenos propios; es el servicio más fuerte globalmente (con la ventaja de producir en una docena de países); y está en buena posición en casi todas las categorías (películas, series, animaciones y familia). Tiene series (o nuevas temporadas) importantes en el horizonte.

Desventajas. Jamás se ha enfrentado a tanta competencia y su mercado principal (EE.UU.) parece estar saturado. Ha tenido que cancelar series muy pronto, y varias importantes cerraron el telón en 2019.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

The Witcher (recién estrenada); Strangers Things temporada 4; Bridgerton (la primera serie de Shonda Rhimes en Netflix); La casa de papel temporada 4; Élite temporada 3; 13 Reasons Why temporada final; The Alienist temporada 2; Jurassic World: Camp Cretaceous (serie animada) y Space Force (comedia con Steve Carrell).

Amazon

¿Qué le depara el año?

Amazon está en una posición privilegiada, porque para la gigante de comercio electrónico su servicio de streaming es solo parte de un paquete de servicios que ofrece bajo el paraguas de Prime, lo cual le quita mucha presión. Prime tenía unos 96.5 millones de usuarios en Estados Unidos, según eMarketer, aunque también opera en otros países como México. Aunque su oferta no es tan grande como la de Netflix, se ha consolidado como una buena opción que, como ya dijimos, viene acompañada de otros beneficios como las entregas de paquetes en dos días.

Ventajas. Tiene series sólidas, sobre todo para el joven adulto "inteligente" como Carnival Row y Fleabag, además de ofrecer las series más arriesgadas en concepto y ejecución. También, la empresa reunió a un equipo formidable y se ha asesorado muy bien para hacer la serie de The Lord of the Rings. Cuenta con presupuestos muy generosos.

Desventajas. Está muy lejos en cuanto a volumen y variedad de oferta y, con la llegada de Disney, cayó automáticamente al tercer lugar en la categoría. Tiene que ofrecer un flujo más constante de series impactantes, como lo fue The Boys en 2019. The Lord of the Rings tiene que ser un éxito absoluto para garantizar que dé el próximo paso de calidad.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

The Boys temporada 2, Carnival Row temporada 2, The Dark Tower (basada en una novela de Stephen King), The Lord of the Rings (2021) y una oferta de hasta 30 películas al año en el futuro cercano.

Hulu

¿Qué le depara el año?

Tras la compra de 20th Century Fox y la adquisición de las acciones de AT&T en Hulu, ahora Disney tiene el control de este servicio (se rumora que Comcast podría venderle su porcentaje). Esto ha dejado a la creadora de The Handmaid's Tale en una posición muy rara: ¿qué planes tendrá la empresa de Mickey Mouse para esta plataforma, que cuenta con 75.8 millones de usuarios en EE.UU.?

Ventajas. Disney podría ver en Hulu el espacio perfecto para estrenar todas las series y películas que no vayan con los temas para la familia con los que se le conoce. Esto podría garantizar que veremos más contenido tipo Handmaid's en Hulu en el futuro.

Desventajas. Hulu solo opera en Estados Unidos. Además, el control de Disney podría robarle sus apuestas más fuertes, además de convertirla en un servicio de nicho con poca variedad.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

The Handmaid's Tale temporada 4; Little Fires Everywhere (con Kerry Washington y Reese Witherspoon) y Nine Perfect Strangers (con Nicole Kidman, de la misma autora de Big Little Lies).

Disney Plus

¿Qué le depara el año?

Disney Plus obtuvo 24 millones de suscriptores en noviembre, según analistas. Con los catálogos y poder creativo de LucasFilm, Pixar, Marvel, 20th Century Fox y la propia Disney, tiene un poder inigualable. Sin embargo, hasta ahora se le conoce solo un éxito, The Mandalorian, por lo que es fundamental que estrene muchas más series, documentales y películas en 2020 para poder darle la batalla a Netflix.

Ventajas. Nadie tiene el catálogo de Disney Plus, que domina totalmente la oferta para los niños y la familia. Además, recuperará en 2020 muchas películas de los catálogos de LucasFilm y Marvel, lo cual reforzará su oferta. Asimismo, en 2020 debutará en mercados europeos para iniciar la competencia por el dominio global. Y su precio es súper competitivo.

Desventajas. La mayor es que si Disney no se permite innovar con títulos más arriesgados no pasará de ser el lugar que almacena todos sus éxitos. The Mandalorian ha sido un buen paso, pero requiere probar más géneros y buscar temas nuevos que la alejen de las franquicias y personajes que hemos visto hasta el cansancio.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

Falcon and the Winter Soldier; Loki; Monsters at Work (serie animada de Pixar); Lizzie McGuire (relanzamiento, nueva temporada de la exitosa serie del 2000 con Hilary Duff); y Star Wars: The Clone Wars (lanzamiento de la temporada 7 con nuevos episodios exclusivos de Disney Plus). The Mandalorian segunda temporada (aunque probablemente sea después de 2020).

Apple TV Plus

¿Qué le depara el año?

Apple colocó su servicio de streaming de video en muy buena posición cuando regaló un año gratis con la compra de uno de sus productos. Ninguno de sus competidores tiene esta ventaja: de tener un público cautivo que usa el hardware del logo de la manzana, una ventaja que ya le dio frutos con Apple Music. También, se rumora fuertemente que en 2020 Apple ofrecerá un paquete que una sus contenidos de video con sus otros servicios que incluyen música, videojuegos y noticias a un solo precio. Además, el servicio se apuntó un éxito con las múltiples nominaciones a premios que ha recibido The Morning Show.

Ventajas. Apple firmó nombres de creadores importantes como Oprah Winfrey, J.J. Abrams y Alfonso Cuarón para producir contenidos para su servicio, con la gran ventaja de que cuenta con una enorme liquidez y disposición de gastar. Como ya dijimos, tiene cientos de millones de teléfonos, tabletas y otros dispositivos de su marca a los que se pueden integrar éste y otros de sus servicios rápidamente. Además, el precio de Apple TV Plus es muy atractivo. Por último, se colocó de inmediato como un servicio internacional.

Desventajas. Su mayor desventaja es que ha ofrecido muy pocos contenidos originales y, peor aún, su catálogo es inexistente. Incluso más grave es que no tiene prácticamente a nadie a quien comprarle contenido, porque todas las empresas importantes de medios en EE.UU. han lanzado servicios propios. No está claro, tampoco, cuál será el fuerte de la plataforma, ni tampoco si su presidente ejecutivo, Tim Cook, seguirá insistiendo en que sus contenidos carezcan de sangre o sexo (lo cual haría imposible algo como Game of Thrones).

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

Según rumores, Apple ha dado la luz verde a la segunda temporada de series como The Morning Show, See, For All Mankind y Dickinson, pero no sabemos ni cuándo llegarán ni cuáles series y películas tiene en mente lanzar en 2020.

CBS All Access

¿Qué le depara el año?

CBS recientemente se fusionó con Viacom, lo cual podría ayudar a fortalecer la oferta de contenidos de All Access (ViacomCBS es la casa matriz de CNET en Español).

Ventajas. La franquicia Star Trek es uno de las importantes de Hollywood. Según reportes, CBS ya dio luz verde para una segunda temporada de Star Trek Picard.

Desventajas. Solo opera en Estados Unidos y no cuenta con los derechos de una de sus series recientes más importantes: The Big Bang Theory (que fue transmitida originalmente en CBS, pero producida por Warner Bros, por lo que acabó en HBO Max).

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

Star Trek Picard y The Good Fight temporada 4.

Peacock

¿Qué le depara el año?

Peacock es el servicio de streaming de video que NBCUniversal lanzará en abril de 2020.

Ventajas. Nadie tiene ese catálogo de comedias, con series clásicas con millones de fanáticos como The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Cheers, Frasier, Saturday Night Live.

Desventajas. Hasta ahora, aparentemente no tendrá contenido original significativo. Necesita diversificar su oferta original, introduciendo más géneros.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

Todos los episodios de The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Cheers y Frasier. Además se esperan reboots de series como Battlestar Galactica, Saved by the Bell y Punky Brewster que llegarían en 2020.

HBO Max

¿Qué le depara el año?

HBO, que ya tiene los servicios HBO Now y HBO Go, lanzará HBO Max en mayo de 2020 justamente para consolidarlos. El nuevo servicio llega con todo el poder del catálogo de la empresa y con una ambiciosa agenda de estrenos originales.

Ventajas. Su catálogo, que cuenta con todo desde Los Soprano y Sex and the City hasta Westworld y Game of Thrones es, con mucho, uno de los más prestigiosos y de mayor calidad. Además, HBO prepara importantes estrenos como los esperados spin-offs de Game of Thrones, en los que seguramente no escatimará el gasto.

Desventajas. Su costo (US$15) es más alto que el de su competencia. Aunque tiende a atinarle muy bien a sus apuestas, no lanza tanto contenido como Netflix o Disney y tras el fin de Game of Thrones, ahora depende de lo que suceda con las siguientes temporadas de Watchmen, Westworld y His Dark Materials, aunque ninguna de éstas ha alcanzado el nivel de obsesión que generó GoT.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

Rick and Morty temporada 5; todo Friends, The Big Bang Theory, South Park y Doctor Who. Westworld temporada 3, The Outsider (basada en la novela de Stephen King), Succession temporada 3 y Run (la nueva serie producida y coprotagonizada por Phoebe Waller-Bridge). Quizá la segunda temporada de Watchmen y His Dark Materials, aunque posiblemente lleguen después.

Quibi

¿Qué le depara el año?

No sabemos mucho de Quibi más allá de que cuenta con el liderazgo de dos ejecutivos probados: Jeffrey Katzenberg, su fundador, y Meg Whitman, su presidenta ejecutiva (que encabazó antes eBay y HP). Se espera que el servicio llegue en abril de 2020.

Ventajas. La novedad de su concepto, ya que introducirá contenidos interactivos al estilo de Black Mirror: Bandersnatch. Quibi reunió US$1,000 millones de inversionistas como Disney, NBC, Sony y Warner Media, entre otros, por lo que tendrá dinero para invertir.

Desventajas. Va a un público muy específico, que consume contenidos rápido y que puede dedicarle un tiempo limitado, lo que puede causar que sea un fenómeno de nicho.

¿Cuáles son sus apuestas más fuertes?

After Dark, serie escrita por Steven Spielberg; Chrissy's Court (con Chrissy Teigen al estilo Juez Judy) y reboots de Punk'd y Single Out.

Lee más: Disney Plus vs. Netflix vs. Apple TV Plus vs. HBO Max: ¿Cuál debes contratar?

-- Patricia Puentes y Gonzalo Jiménez colaboraron con este artículo.