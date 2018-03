James Bond, Austin Powers, C-3PO y Travolta: juntos en una disco al ritmo de Daft Punk

Agrandar Imagen AMDS Films

YouTube está repleto de videos denominados mashup, que recopilan escenas de distintas películas con un mismo tema (persecuciones, por ejemplo) o porque, unidas, permiten reconstruir letras de canciones (el pionero fue el que reprodujo la letra de Hello de Lionel Ritchie). Pero nadie ha logrado el nivel de genialidad -- y viralidad -- que consiguen los creados por el editor portugués radicado en París, Antonio María De Silva.

En octubre de 2015 De Silva se hizo famoso con el video Hell's Club, que reunía en una discoteca a personajes famosos de películas como Tony Montana (Al Pacino) de Scarface junto con el Terminator (Arnold Schwarzenegger) del filme homónimo de 1984. La página Web Flavorpill lo catalogó entonces, de manera exagerada, "el mayor cineasta de la historia".

Pues ahora De Silva lo ha vuelto a hacer con un video que supera en ambición y personajes al original. Se llama Hell's Club Part Two: Another Night y toma figuras de películas famosas y las inserta --gracias a la edición y a efectos especiales creados en computadora-- en el ambiente de una discoteca, para que parezca que interactúan entre ellos. Y el resulta no luce falso sino totalmente creíble.

No hay lógica en los videos de Hell's Club. Cualquier personaje ficticio del cine puede aparecer. Como se lee en el inicio de la secuela: "Hay un lugar en el que todos los personajes ficticios se encuentran. Fuera de toda lógica y tiempo. Ese lugar es Hell's Club".

Por el video desfilan -- entre muchos otros, pues hay escenas extraídas de más de 100 películas -- cuatro James Bond de distintas épocas; robots y androides como C-3PO, BB-8, Terminator y Robocop; el Patrick Swayze de Ghost se contempla a sí mismo en Dirty Dancing; Forrest Gump ayuda a uno de los cazafantasmas; Austin Powers baila junto con el bebé Groot de Guardians of the Galaxy. La lista es casi interminable.

Con una duración de 17 minutos, en Hell's Club Part Two: Another Night todo sucede al ritmo de la música que colocan los DJs de la discoteca: los integrantes del dúo Daft Punk.

Otro aspecto asombroso de Hell's Club Part Two: Another Night es que el video cuenta una historia: unas criaturas xenomorfas, de las vistas en la saga Alien, ingresan en la discoteca, lo que obliga a actuar a varios personajes de películas de acción, como Wesley Snipes (Blade), Kurt Russell (Escape from New York), Sylvester Stallone (Cobra), Will Smith (Bad Boys), George Clooney (From Dusk 'till Dawn) y Denzel Washington (The Equalizer), entre otros.

Aquí abajo puedes ver el primer video de Hell's Club, lanzado en octubre de 2015.