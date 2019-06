Este video falso de disculpas de Jon Snow te va a alegrar (más) el viernes

HBO

No eres el único que todavía no se ha recuperado del final discutible y polémico de la octava temporada de Game of Thrones. No importa que hayan pasado cuatro semanas desde la emisión del episodio final de la serie de dragones de HBO. Todavía no hemos superado lo poco que nos gustó. Pero, por suerte, nos queda Internet.

Y es que el canal de YouTube Eating Things With Famous People, relativamente nuevo y de pocos seguidores, ha lanzado este video falso que recrea la escena de quema de cadáveres del cuarto episodio de la temporada 8 de Game of Thrones en Winterfell. En ella Jon Snow (Kit Harington) urde unas palabras de disculpa con todo el laconismo, insipidez e inexpresividad que lo han caracterizado siempre.

"Ha llegado el momento de pedir perdón. Perdón por haberles hecho perder el tiempo", empieza la falsa voz de Jon Snow en el video. "Perdón porque no aprendimos nada del final de Lost. Tengo más líneas de diálogo en este video que tuve en la última temporada. Perdón por eso. Sé que nada tenía sentido al final. Cuando la taza de Starbucks es el error más pequeño, sabes que la has jodido. Aceptamos las culpas. Perdón por haber escrito esto en como seis días. Y ahora, quememos los guiones de la temporada 8 y olvidémosla para siempre. ¡A la mierda la temporada 8!".

El YouTubero que ha creado este video deepfake se apunta un cameo en la secuencia, taza de Starbucks en mano.

Una cosa está clara: un poco sí que apetece olvidar la temporada 8 para siempre. Por el momento, nos tendremos que conformar con las reacciones (a veces divertidas) que tiene Internet sobre ella.