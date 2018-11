El fauno y el Hombre Pálido de Pan's Labyrinth. El hombre anfibio de The Shape of Water. Los vampiros mutantes de Blade II. Las películas y series del director mexicano Guillermo del Toro están llenas de monstruos originales y memorables como lo explica un interesante video del youtuber Kristian Williams dado a conocer el fin de semana.

Williams posee un canal en YouTube que conduce bajo el nombre de kaptainkristian, en el que publica video ensayos que analizan todo tipo de temas de la cultura pop: directores de cine, superhéroes, músicos, cómics y animación, entre otros temas. El video sobre el realizador mexicano se llama Guillermo del Toro: Monsters, Makeup and Movie Magic.

Hasta el mismo Guillermo del Toro agradeció en Twitter el video de kaptainkristian, que reivindica cómo el realizador mexicano logra que sus monstruos se distingan del resto en una época en la que los efectos visuales creados en computadora permiten crear cualquier tipo de criatura.

Thank you K! https://t.co/UINNrcuY1J — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 1, 2018

El video ayuda a entender la manera en que Del Toro crea los monstruos de sus películas, como, por ejemplo, el que su aspecto físico debe cambiar a lo largo de la historia. "Si el monstruo permanece igual durante la película, no hay sentido de drama en las imágenes", afirma el realizador ganador del Oscar a mejor director en 2018. Como ejemplos de estos se cita al Fauno en Pan's Labyrinth (2006) y a la criatura anfibia de The Shape of Water (2017)

Williams añade que el maquillaje, la escenografía y la interpretación de un actor como Doug Jones -- quien ha trabajado en casi todas las películas de Del Toro -- son esenciales para darle credibilidad al monstruo.

Guillermo del Toro trabaja actualmente en una nueva adaptación de Pinocchio, que dirigirá con la técnica de animación en stop motion. Mientras tanto, el 21 de diciembre se estrena 3 Below en Netflix, la segunda serie dentro de la saga de dibujos animados Tales of Arcadia, creada por el director mexicano.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.