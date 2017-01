Agrandar Imagen Foto de Disney/Pixar

Es bien conocida la tradición en las películas del estudio de animación Pixar de incluir referencias recurrentes a otras películas del mismo estudio o colar el número A113 en algunas escenas, como tributo a un salón de clases del instituto Cal Arts.

Pero un video difundido esta semana por la cuenta de Toy Story en Facebook parece confirmar que estas menciones no son simples huevos de pascua (easter eggs) insertados para sorprender a los fans, sino que se trataría de la primera admisión por parte de Pixar de que todos sus personajes existen en el mismo universo.

El video contiene 16 referencias a personajes de otras películas que aparecen fugazmente en otros filmes. Por ejemplo, la niña protagonista de Inside Out (2015) aparece entre el público presente en el acuario en Finding Dory (2016). Uno de los dinosaurios de The Good Dinosaur (2015) sale en Inside Out.

Y las menciones se hacen cada vez más sorprendentes. Sully, el monstruo azul de Monsters, Inc (2001), figura como una talla en Brave (2012). El villano Skinner conduce una motocicleta en Ratatouille (2007) que luego se ve, como chatarra, en una escena de Wall-E (2008).

La camioneta del local Pizza Planet aparece no solo en todas las películas de la saga Toy Story, sino que también se aprecia en una escena de A Bug's Life (1998). Y los insectos de A Bug's Life son reconocibles, como juguetes, en la juguetería de Toy Story 2 (1999).

Estos recurrentes easter eggs han sido objeto de muchas especulaciones. En 2013, el bloguero Jon Negroni desarrolló un largo ensayo titulado The Pixar Theory, que se convirtió en un fenómeno en Internet.

En su largo artículo, Negroni postuló que todas las películas de Pixar ocurrían dentro de un mismo universo. Según la teoría de Negroni, los animales que hablan -- como en A Bug's Life y Fiding Nemo -- y los objetos inanimados que cobran vida -- como los juguetes en Toy Story o Cars -- tienen su origen en el resplandor azul mágico que Mérida encuentra en Brave y en la energía de Punto Cero (inteligencia artificial) desarrollada en los años 50 en Los increíbles.

Negroni sostiene que las 18 películas (hasta ahora) de Pixar abarcan una línea de tiempo que se inicia en el siglo XIV -- con Brave -- y se extiende hasta el año 4500, cuando los animales han evolucionado en los monstruos "humanizados" que se ven en las películas de Monsters, Inc.

Claro, Negroni formuló su teoría en 2013, cuando no se había estrenado The Good Dinosaur, aunque pudiera explicarse debido a que el filme sucede en una realidad alternativa en la que los dinosaurios no se extinguieron.

