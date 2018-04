La vida marciana nos resultaría familiar

Space Telescope Science Institute

Hay una variedad de formas en que las condiciones de Marte pueden eliminar la vida como la conocemos. Pero unos investigadores han encontrado que pequeñas especies pueden sobrevivir las extremas fluctuaciones de temperatura del Planeta Rojo, la falta de oxígeno y la muy baja presión atmosférica.

Si existe alguna forma de vida que exista ahora mismo tanto en Marte como en la Tierra, sería el árquea metanógena M. formicicum, que es un microorganismo que produce metano y que se encuentra en los estómagos de las vacas y otros lugares de la Tierra.

Los investigadores de la Universidad de Arkansas hicieron que distintas especies de árqueas metanógenas pasaran por distintas fluctuaciones en la temperatura que oscilaban entre -80 grados centígrados y +22 grados centígrados. Estas serían las condiciones que experimentarían durante un período de 48 horas en Marte.

"El ciclo de congelación y descongelación tuvo poco efecto en el crecimiento de este organismo", dijo en un comunicado Rebecca Mickol, antigua estudiante del Arkansas Center for Space and Planetary Sciences. "No murieron. Sí habrían muerto algunas células, pero considerando la cantidad de gas metano que se produjo después, indica que sobrevivieron algunas árqueas metanógenas.

Mickol es la coautora de una nueva investigación cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Planetary and Space Science.

Las árqueas metanógenas son de particular interés en la búsqueda de vida en Marte porque el gas metano se ha detectado en el Planeta Rojo. Estos microorganismos también son conocidos por sobrevivir en condiciones extremas, como en respiraderos hidrotérminos en el mar como en el permahielo. Los investigadores describen a esto organismos como los "candidatos ideales para vida extinta o restante en Marte".

M. formicicum es particularmente prometedor porque es la única árquea metanógena que exhibe crecimiento activo en presiones atmosféricas muy bajas, de 50 y 100 milibares, que podría existir debajo de la superficie de Marte. En comparación, la presión al nivel del mar en la Tierra promedia 1,013 millibares.

"Estos experimentos sugieren que los ambientes de baja presión en Marte quizá no sean letales para ciertas especies de árqueas metanógenas y aumentan la posibilidad de un ambiente bajo la superficie que sea habitable en el planeta", dice la investigación.