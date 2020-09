¿Vida en Venus? Este hallazgo inexplicable despierta esperanzas

Se ha descubierto algo inesperado en las nubes de nuestro vecino planetario, Venus. Aunque nadie ha pronunciado la palabra "extraterrestre", una de las posibles explicaciones para la existencia de un compuesto químico incluye un microorganismo alienígena.

La fosfina (PH3) es un compuesto químico formado por un átomo de fósforo y tres de hidrógeno; asimismo, es un compuesto que no se esperaba encontrar en Venus y que, de hecho, se ha observado allí por primera vez. En la Tierra, algunos organismos microbióticos que sobreviven en ambientes desprovistos de oxígeno, como en las plantas de aguas negras, producen este compuesto. Este gas es altamente tóxico para los humanos y huele a pescado podrido.

El gas fue identificado por observaciones de Venus realizadas con telescopios en Hawaii y Chile en 2017 y 2018. La fosfina fue encontrada a unos 53 a 62 kilómetros sobre la superficie de Venus, un planeta reconocido por ser inhóspito, con temperaturas extremadamente altas y presiones apabullantes.

Lo interesante es que la altitud en la que se detectó la fosfina es una de las áreas más acogedoras en el Sistema Solar, más allá de la Tierra, con temperaturas y presión similares a la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, están las nubes de ácido sulfúrico que sin duda son hostiles para la vida como la conocemos y, además, son capaces de destruir la fosfina.

"Estas no son condiciones muy hospitalarias para la vida tal y como la conocemos", dice Brendan Burns, un astrobiólogo de la University of New South Wales en Australia.

Un equipo de Cardiff University y the University of Cambridge liderado por Jane Greaves detalla el descubrimiento en un ensayo publicado este lunes 14 de septiembre en la revista Nature Astronomy. El equipo busca explicar la misteriosa presencia de fosfina en las nubes, al considerar varios procesos atmosféricos, químicos y geológicos. Se investigaron relámpagos, volcanes, los vientos solares y hasta meteoritos como posibles fuentes de fosfina, pero ninguno de ellos cuadra en las observaciones.

"Si ningún proceso químico conocido puede explicar la presencia de PH3 en la atmósfera alta de Venus, entonces debe ser producida por un proceso que no hemos considerado previamente y que es plausible en a atmósfera venusina", dice el ensayo. "Esto puede incluir fotoquímica o geoquímica no conocida, o hasta posiblemente vida".

Lo científicos enfatizan que "la detección de PH3 no es una evidencia robusta de vida, solo una química anómala e inexplicable".

Determinar qué está pasando exactamente en las nubes de Venus podría requerir el envío de sondas robóticas, globos o hasta otras naves espaciales para explorarlas y tomar muestras. Por el momento, esta posibilidad tiene a los científicos muy emocionados.

¿Vida en Venus?

"Es tremendamente emocionante", dice David Grinspoon, científico del Planetary Science Institute. "Es un candidato legítimo de biofirma (un retazo de dato que podría indicar la presencia de vida) en otro planeta. Es potencialmente, la mejor que hemos encontrado hasta el momento".

Grinspoon es un experto muy respetado en el estudio de Venus y que no estuvo involucrado en este estudio, escribió primero de la posibilidad de una nube de fosfina en Venus en 1997 y ha estado impulsando la idea desde entonces. Señala que la fosfina ha sido resaltada como una biofirma ideal en planetas rocosos antes de este más reciente hallazgo.

"Es una molécula que no debería estar presente a través de los procesos químicos atmosféricos ordinarios y que debe tener una duración muy corta, lo que significa que si está allí, hay una fuente activa. Y, entonces, la pregunta es ¿cuál es la fuente?. Y no hay una fuente no biológica obvia".

NASA

El astrónomo Stephen R. Kane, de la Universidad de California-Riverside, que tampoco está involucrado en este reciente estudio, señala que algunas investigaciones sugieren que Venus fue habitable en el pasado, quizás miles de millones de años atrás. Sugiera que cualquier tipo de "biología" en la atmósfera venusina puede tratarse de los últimos miembros sobrevivientes de la anterior biósfera en Venus".

Pero Kane dice que hay razón para tener escepticismo de que la existencia de "vida" en las nubes sea la mejor explicación para la presencia de fosfina.

"Como se observó en el ensayo, la interpretación biológica se sugiere porque por el momento no podemos modelar una solución geológica. La química de posibles biofirmas geológicas y biológicas es vasta y es un esfuerzo continuo para explorar los parámetros del espacio. Esto significa que existen explicaciones geológicas que no se han materializado".

También existe el problema de cómo cualquier cosa, hasta pequeños microbios pueden vivir flotando en el firmamento de manera indefinida, generación tras generación.

Reproduciendo: Mira esto: Mars 2020 de NASA: Las 5 claves de la misión a Marte

Greaves es también coautora de un artículo, publicado el mes pasado, que propone un mecanismo en el que los microbios que vivirían arriba de Venus podrían entrar en hibernación cuando no se encuentran en la altitud óptima, y se vuelven a reanimar cuando los procesos atmosféricos los elevan lar rehidratarse en la zona habitable arriba de Venus.

Kevin McGouldrick, un investigador de la Universidad de Colorado en Boulder que se especializa en las nubes de Venus, dice que este "es una evidencia adicional que muestra que no sabemos tanto como creíamos de la atmósfera de Venus".

Dice que este descubrimiento ayuda a avanzar la búsqueda de biofirmas y de la biología desconocida detrás de ellas.

"Estos científicos han encontrado evidencia sólida de la existencia de una molécula cuya presencia no se esperaba. A menos de que las observaciones sean erróneas, esto significa que nuestras expectativas estaban en lo incorrecto. Y si nuestras expectativas son erróneas, entonces esto representa una posibilidad de crecimiento de nuestro conocimiento".

NASA/HAVOC/SACD

Con la colaboración de Redacción de CNET en Español.