Victoria Alonso es una mujer muy ocupada. Esta argentina asentada en Los Ángeles es vicepresidenta ejecutiva de producción física en Marvel Studios, además de ser la productora ejecutiva de varios títulos que están en diferentes etapas de producción en el estudio ahora mismo. Conversamos con ella por teléfono a primera hora de la mañana siguiente a la ceremonia de los Oscar y coincidiendo con el lanzamiento en Blu-Ray y formato digital de otra de las muchas películas que ha contribuido a hacer: Thor: Ragnarok.

¿Qué tal, Victoria?

Aquí, ando. Cansada, porque anduvimos anoche en los Oscar, de un lado para el otro...

¿Fuiste a la ceremonia? ¿Lo viste desde casa?

No, ahí estuve sentada las cuatro horas y media [risas].

¿Te gustó?

Bueno, perdimos. Teníamos una nominación (a los mejores efectos visuales) para Los Guardianes de la Galaxia II y perdimos. Pero contenta del hecho de tener la representación de nuestra Pantera Negra por todos lados. Nuestros actores. La gente hablando así de nuestra nueva película, es importantísimo. Me gustan mucho los Oscar, soy bastante fanática. De chiquita, en Argentina, siempre lo veía. Ha sido un sueño hecho realidad ser parte de la Academia, ir a los Oscar...

La última vez que hablé contigo estabas conduciendo por Los Ángeles, yendo a trabajar y me decías que si tenías un teléfono o una computadora a mano, estabas trabajando. ¿Dónde estás ahora? ¿También conduciendo?

Estoy en el mismo lugar [risas]. En la autopista 101, yendo a trabajar.

Quería preguntarte por los dos últimos estrenos de Marvel. Creo que parte del éxito de Thor: Ragnarok y Black Panther se ha debido a la elección de directores tan singulares como Taika Waititi y Ryan Coogler. ¿Cómo se escoge un director en Marvel?

Para nosotros es importante que tengan la capacidad de contar una historia y la mejor historia de ese capítulo. Si bien son personas que vienen de películas independientes o del teatro o la tele -- de donde vengan -- lo importante es que puedan tener el concepto más arraigado de lo que puede ser la historia de lo que queremos contar. Taika quería hacer una película sumamente diferente, que era como un show de comedia. Le quiso cortar el pelo a Thor, le sacó el martillo y a ver qué pasa con este muchacho. Fue de una manera que vos decís: "No, no, no, pero esperá... ¿Thor sin el pelo y sin el martillo quién es?". Bueno, pues es importantísimo saber quiénes somos cuando perdemos lo que más cotizamos.

La ventana entre el estreno de una película en cines y su disponibilidad en iTunes o Amazon es cada vez menor. ¿Cómo está cambiando eso la experiencia cinematográfica?

La experiencia de ver la película en un cine va a seguir estando. No sé si van a estar todas las películas. Mirar una película a nivel colectivo es una experiencia. Es como decir: "¿Escucho la música en el auto o voy a un concierto?". El concierto no es para todos, y los conciertos grandes son diferentes de los más chiquitos. En cambio toda la gente escucha música en el auto, por lo general. Tarde o temprano, todos vemos la tele o cine en casa porque es la comodidad de poder hacer eso. Y a veces tener esa flexibilidad ayuda mucho a las familias. Pero espero que nunca se pierda el detalle de ir al cine, de estar en comunidad, de compartir momentos, de que te puedas reír con quinientas personas o que puedas llorar con quinientas personas.

Se ha hablado mucho este año del tema de la inclusión y las mujeres en Hollywood. ¿Crees que están cambiando las cosas y hay más mujeres detrás de las cámaras y más diversidad en la industria?

Hay un poquito más de diversidad. Está cambiando, pero de una forma muy lenta y la gente no se puede poner cómoda. El cambio nunca pasa en dos minutos, ni en un año. El cambio es consistente. Consistentemente tenemos que hablarlo, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que encontrar la representación y tenemos que, en cierta manera, tomar ciertos riesgos, para darle trabajo a gente que quizás no tenga toda la experiencia necesaria, pero tiene el talento necesario.

¿Lo sientes como una responsabilidad personal, teniendo en cuenta que eres una ejecutiva con mucho poder en Marvel?

Gigante, es una responsabilidad que la he tenido cuando no tenía la capacidad de hacer el cambio y la siento todos los días, que tengo la capacidad hoy de crear un cambio. En Pantera Negra tuvimos 10 personas que eran las jefas del departamento, que eran mujeres. No había pasado antes y es algo que constantemente estamos tratando de hacer para convocar al cambio. No se puede hacer en todas las películas, pero en las que se puede hacer, le damos la experiencia a la gente para que pueda seguir. Y ahora cuando (la directora de fotografía) Rachel Morrison o (la diseñadora de producción) Hannah Beachler entran a otro estudio pueden decirles: "Antes no tenías la experiencia para hacer una película grande. Ahora sí y te vamos a dar el trabajo por eso". Me parece que esa es la puerta que uno puede abrir, que constantemente se le cierra a las mujeres.

¿Para quién hace cine Victoria Alonso y quién es el espectador de Marvel?

Pantera Negra y Captain Marvel las hago para mi hija. Es lo que le dejo. Espero que le sirva [risas]. El resto lo hacemos para todo el mundo. Esperamos que lo que hacemos llegue a todas las casas, a todos los corazones. Y aquellos que no son fans hoy, puedan serlo mañana. Y aquellos que lo son hoy, puedan serlo más mañana... Para una generación, para otra generación. Nosotros esperamos que los chicos de 8 años y las señoras y señores de 80 se vayan a ver nuestras películas. No tenemos ese límite ni de edad, ni geografía... Por eso es que tenemos que constantemente representar el mundo que ve nuestras películas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo hicimos, espero, y la taquilla dice que está bien hecho. El amor y la respuesta a la Pantera Negra me parece que nos dice que sí lo hicimos bien.

Muchísimas gracias. Supongo que la próxima vez que hablemos volverás a estar conduciendo...

[Risas] Bueno, Patricia, charlamos prontito, gracias por llamar.

