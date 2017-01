La orden ejecutiva del presidente Donald Trump está derribando muros y demostrando de qué lado está la solidaridad de las empresas de tecnología. Viber, la aplicación de llamadas, ha sido la última en mostrar su buena voluntad ante el decreto de la Casa Blanca.

El servicio, perteneciente al gigante del comercio electrónico japonés Rakuten, anunció a través de Twitter y también en su sitio Web que desde hoy ofrecerá llamadas gratuitas entre teléfonos fijos o móviles entre EE.UU. y cualquiera de los siete países afectados por el decreto presidencial.

Así las llamadas con destino a Siria, Iraq, Irán, Libia, Sudán, Somalia y Yemen hechas desde Estados Unidos serán totalmente gratuitas, y lo mismo sucederá desde esos países.

We connect people - no matter where they're from. Calls to any landline or mobile between 🇺🇸 and 🇱🇾 🇸🇩 🇸🇾 🇮🇶 🇮🇷 🇾🇪 🇸🇴are now free.

"Viber siempre ha estado comprometido a permitir a las personas conectarse de forma libre y segura en cualquier momento y lugar. Bajo las circunstancias actuales, nos sentimos obligados a permitir que nuestros usuarios permanezcan cerca incluso cuando están separados", dijo Michael Shmilov, jefe de operaciones de Rakuten, según reportó The Next Web.

En el sitio Web de la empresa se puede leer: "conectamos a las personas. No importa quiénes son o de dónde son".

Empresas como Lyft han asegurado que ayudarán a la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) con donaciones que llegarán hasta US$1 millón en los próximos cuatro años para que sigan defendiendo la constitución del país. Por su parte el presidente ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, dijo que el servicio ofrecería vivienda gratuita a los refugiados y a cualquier persona cuyo ingreso haya sido prohibido en EE.UU.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing