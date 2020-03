Los viajes turísticos de SpaceX costarán US$55 millones: reporte

ESA/NASA via Getty Images

Se espera que tres turistas espaciales viajen a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un cohete de SpaceX, gracias a un acuerdo entre la empresa de Elon Musk y Axiom Space firmado esta semana. El primer viaje de 10 días podría suceder durante la segunda mitad del año entrante, según un comunicado de Axiom Space.

Sin embargo, esos 10 días no serán baratos: cada lugar costará US$55 millones, según el New York Times, quien dice que ya hay una persona interesada. El viaje incluye dos días para viajar hacia la estación y de vuelta, más ocho días a bordo de la misma. Los turistas viajarán con un astronauta de Axiom que se asegurará que el turista no le estorbe a los miembros de la tripulación de la EEI.

"Esta será la primera de muchas misiones a la EEI que será completamente gestionada por Axiom Space, la primera vez que una entidad privada hace esto", dijo el jefe de Axiom Michael T. Suffredini en el comunicado. "Obtener el transporte es un paso significativo hacia la meta y nos da gusto trabajar con SpaceX en este esfuerzo".

La empresa no respondió de inmediato a una pregunta sobre el costo del viaje.

Axiom es la segunda empresa de turismo espacial que firma un contrato con SpaceX en fechas recientes. También, Space Adventures dijo que lanzará a ciudadanos privados a órbita en la cápsula Crew Dragon. Ese viaje en órbita durará hasta cinco días, pero en este caso no abordará la EEI.