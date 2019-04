Cómo funcionan los viajes en el tiempo en Avengers: Endgame

Cuidado: Este artículo incluye 'spoilers' importantes

Back to the Future. The Terminator. Hot Tub Time Machine. Bill & Ted's Excellent Adventure. Todas son películas que usan el viaje en el tiempo como un elemento esencial de sus historias. Y ahora se suma Avengers: Endgame, que no solo formula unas nuevas reglas para viajar en el tiempo sino que además hace referencia a los filmes antes mencionados. Aquí te explicamos cómo funciona.

Podría decirse incluso que todo el argumento de Avengers: Endgame gira en torno del viaje en el tiempo de los protagonistas, de allí que Marvel Studios haya sido muy cuidadoso en ocultar este aspecto de la trama en los tráilers y declaraciones del elenco.

Importante: no es la primera vez que el Universo Cinematográfico Marvel emplea el viaje en el tiempo en sus argumentos. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) usó la Gema del Tiempo para mantener al villano Dormammu en un bucle temporal y así derrotarlo en Doctor Strange (2016). Y Ant-Man and the Wasp (2018) planteó que había vórtices de tiempo dentro del Reino Cuántico. Las semillas para lo que ocurrió luego en Avengers: Endgame estaban plantadas en películas previas.

Dos personajes de la película son esenciales. Primero, Scott Lang (Paul Rudd) emerge del Reino Cuántico en el que estuvo atrapado durante cinco años. Pero Lango sintió que para él solo fueron cinco horas, lo que le lleva a la conclusión de que el tiempo se mueve diferente dentro del Reino Cuántico. Así surge el plan de los Avengers sobrevivientes: viajar en el tiempo a través del Reino Cuántico y recuperar las Gemas del Infinito antes de que Thanos se apodere de ellas.

Aquí entra Tony Stark (Robert Downey Jr.), quien desarrolla una suerte de GPS que permite ubicar los puntos en la línea de tiempo en los que deben emerger. Hasta aquí, el viaje en el tiempo en Avengers: Endgame se parece a Back to the Future (1985), en la que el DeLorean del Doctor Brown está equipado con un reloj que permite establecer la fecha del destino al que se desea viajar.

En cierta manera, cada película formula sus propias reglas de cómo funciona el viaje en el tiempo. En Back to the Future, cualquier cambio en el pasado origina una línea de tiempo alternativa, al punto que el protagonista Marty McFly (Michael J. Fox) está a punto de desaparecer pues sus padres corren el riesgo de no enamorarse y casarse. En Planet of the Apes (1968) y The Terminator (1984), personajes del futuro afectan el pasado, creando una nueva línea de tiempo que se repite como un bucle. Viajar en el tiempo es peligroso, parece ser el consejo de Hollywood.

Cuando Lang le explica a Stark su experiencia en el Reino Cuántico y su teoría de que se puede viajar en el tiempo a través de él le dice: "Lo único que tenemos que evitar es interactuar con las versiones de nosotros mismos en el pasado y no apostar en eventos deportivos", a lo que Stark contesta: "Estás basando todos tus conocimientos de los viajes en el tiempo en Back to the Future".

La página Web Screen Rant describe cuatro tipos de viajes en el tiempo (hay más, de seguro) en el cine:

Línea de tiempo lineal: Lo que ocurrió en el pasado no puede ser alterado, pues ya ocurrió. Es el caso de Twelve Monkeys (1995).

Lo que ocurrió en el pasado no puede ser alterado, pues ya ocurrió. Es el caso de Twelve Monkeys (1995). Paradoja del abuelo: Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, entonces no pudiste haber existido para así viajar en el tiempo y matarlo. Es el caso de Donnie Darko (2001).

Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, entonces no pudiste haber existido para así viajar en el tiempo y matarlo. Es el caso de Donnie Darko (2001). El efecto mariposa: cualquier cambio en el pasado tiene un impacto catastrófico en el futuro. El ejemplo más famoso es el cuento A Sound of Thunder (1953) de Ray Bradbury, del que se desprenden películas como The Butterfly Effect (2004) y un segmento del episodio Treehouse of Horror V (1994) de The Simpsons.

cualquier cambio en el pasado tiene un impacto catastrófico en el futuro. El ejemplo más famoso es el cuento A Sound of Thunder (1953) de Ray Bradbury, del que se desprenden películas como The Butterfly Effect (2004) y un segmento del episodio Treehouse of Horror V (1994) de The Simpsons. Tiempo fluido: Un cambio en el pasado produce efectos en el futuro, pero puede ser revertido. Caso de Back to the Future (1985) y Terminator 2: Judgment Day (1991).

La solución científica de Tony Stark se apoya en una cinta de Mobius, por lo que diseña un dispositivo que les permitirá identificar en cuál punto de la cinta de Mobius deberán detenerse.

Pero hay algunas paradojas en las teorías que manejan los Avengers. La primera discusión de la misión resulta de sumo interés (y da pie a algunos chistes logrados). War Machine (Don Cheadle) pregunta por qué no viajan en el tiempo y matan a Thanos cuando está en la cuna.

Hulk (Mark Ruffalo) descarta esa idea diciendo "Si viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro y tu presente anterior se convierte en el pasado, que ahora no puede ser cambiado por tu nuevo futuro". Screen Rant explica esta frase en el siguiente enunciado: no puedes cambiar el pasado porque ya exististe en el futuro.

En la escena War Machine y Scott Lang mencionan algunas películas y series famosas de viajes en el tiempo, como una alerta para no usar como referencia en su misión:

Pero luego Hulk, en su encuentro con The Ancient One (Tilda Swinton), dice algo que resulta de una importancia suprema para la idea de viaje en el tiempo en Avengers: Endgame.

La idea es robar las Gemas del Infinito en el pasado y volver con ellas al presente del que provinieron. Usarlas para revertir el chasquido de Thanos con el Guante del Infinito y así lograr que vuelva la mitad de los seres vivos del Universo. Y, esta es la clave, regresar entonces las Gemas del Infinito al momento cronológico en el que fueron tomadas, para que en esa realidad parezca que las piedras nunca desaparecieron. Así no aparecerían líneas de tiempo alternativas. Todo volvería a la normalidad.

Esa es la razón por la que Captain America (Chris Evans) viaja al pasado, llevando todas las Gemas del Infinito en un maletín, para devolverlas al momento en el que fueron tomadas por los Avengers sobrevivientes. Esta parte era esencial para que se mantuviera firme y estable la línea de tiempo.

Resta saber si ahora que esta tecnología de poder viajar al Reino Cuántico y desplazarse en el tiempo está disponible para los Avengers, será usada en futuras películas del Universo Cinematográfico Marvel.