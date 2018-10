Los viajes en los autos autónomos de Waymo podrían ser gratuitos

Con las pérdidas masivas registradas cada trimestre, el modelo de negocios actual de Uber parece no estar funcionando. La compañía de choferes a pedido necesita un cambio radical antes de esperar obtener algún tipo de ganancia, y la solución más obvia requiere un cambio en algo que aparentemente no logra descifrar: los vehículos autónomos.

Conseguir que el conductor salga del auto podría suponer un gran ahorro de costos, pero también un gran desafío de ingeniería. Resulta que Waymo, el servicio de autos autónomos de Google, está bien encaminada a resolver ese desafío. Pero ¿cuánto cobraría por su servicio? La respuesta podría ser... nada.

Hace unos días, durante una conversación con el presidente ejecutivo de Waymo, John Krafcik, le pregunté cuánto esperaba que costara usar el servicio de Waymo. Su respuesta inicial fue que un auto Waymo tendría un precio "similar" al de un servicio como Uber o Lyft. Sin embargo, lo que fue más interesante fue su descripción sobre los medios potenciales –o alternativas– para pagar por los viajes.

"Las empresas le están diciendo a algunos usuarios 'hey, le pagaremos a Waymo para que te lleve al centro comercial, a este destino o al hotel'", dijo Krafcik. "Creo que esta es una posibilidad comercial realmente interesante para Waymo".

No tienes que esforzarte mucho para ver esto como una realidad, una entidad comercial que te incentiva a seleccionarla como destino. La verdad se parece un poco a los resultados de búsquedas promocionadas. Krafcik no pierde el paralelismo: "Google es nuestra compañía hermana y existen algunas analogías con el modelo de búsqueda pero Waymo es la última manifestación de esto. Podemos trabajar con las empresas que desean llevar a los compradores a su ubicación, y podemos llevarlos allí de una manera en la que el comprador no tendría que pagar".

Si de todas formas estuvieras pensando en ir al centro comercial, esto suena bastante útil. Sin embargo, imagina que vas a ir a un restaurante y, de repente, te ofrecen llevarte gratuitamente a otro, imagina las exhaustivas discusiones que empiezan con un: "¿A dónde quieres ir a cenar esta noche?" que evitarías.

Incluso ignorando el costo, Krafcik confía en que Waymo será superior a la competencia impulsada por el hombre, y la razón se reduce a una palabra: consistencia.

"Todos los conductores son exactamente iguales", me dijo Krafcik. Y por el momento, todos los autos son exactamente iguales. Toda la flota de Waymo está compuesta por camionetas Chrysler Pacifica con interiores limpios y cómodos con detalles como asientos elevados para niños. Claro, quizás ese no sea el viaje más glamoroso, pero sí supera al último Lyft que me llevó al aeropuerto.