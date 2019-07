Minuto a minuto: El viaje del hombre a la Luna

La fecha más famosa relacionada a la misión Apollo 11 y la llegada del hombre a la Luna es el 20 de julio de 1969. Pero la misión final en sí despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida cuatro días antes, el 16 de julio. La misión total duró poco más de 195 horas —más de ocho días.

Un sinnúmero de organizaciones, comenzando por la NASA, han agendado distintas celebraciones para festejar el hito histórico.

La misión Apollo 11 fue la primera en llegar a la Luna, pero desde la misión Apollo 8 el programa de ese nombre comenzó la conquista del espacio como parte de la carrera espacial contra la Unión Soviética, que fue la primera en lanzar un hombre más allá de la atmósfera de la Tierra en 1961: el astronauta Yuri Gagarin, quien orbitó la Tierra una vez.

Después del Apollo 11, cinco misiones más del programa llegaron a la Luna (con la trágica excepción del Apollo 13, que tuvo que volver a la Tierra por problemas técnicos). Pero fue la misión Apollo 11 y sus tres tripulantes la que hizo historia ese 20 de julio. Debajo te mostramos cómo se desenvolvió la misión desde el despegue en Florida hasta el acuatizaje a unas millas de Hawái, como lo cuenta la propia NASA:

Despegue

16 de julio de 1969, 1:15 a.m. PT/4:15 a.m. ET: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins —quienes pesan las misas 165 libras, miden casi lo mismo (5 pies y 11 pulgadas) y nacieron en 1930— despiertan para desayunar jugo de naranja, bistec, huevos revueltos, pan y café, y dirigirse a la plataforma de lanzamiento.

16 de julio de 1969, 6:32 a.m. PT/9:32 a.m. ET: El cohete Saturn V del Apollo 11 se enciende e impulsa a la nave para que abandone la órbita terrestre 12 minutos después con los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo.

16 de julio de 1969 11:54 a.m. PT/2:54 p.m. ET: La nave se encuentra a 22,000 millas náuticas (40,744 kilómetros) de la Tierra viajando a 12,914 pies por segundo (3,936 metros por segundo).

17 de julio de 1969 4:31 p.m. PT/7:31 p.m. ET: Los astronautas comienzan la primera transmisión de TV a color desde el espacio y muestran la vista de la Tierra a 128,000 millas náuticas (237,000 km). La transmisión dura 36 minutos.

18 de julio de 1969 1:40 p.m. PT/4:40 p.m. ET: Los astronautas realizan otra transmisión, una de las más nítidas realizadas desde el espacio, con la nave a 175,000 millas náuticas (324,000 km) de la Tierra y 48,000 millas náuticas (89,000 km) de la Luna. Dura una hora y 36 minutos.

Llegada a la Luna

19 de julio de 1969, 10:13 a.m. PT/1:13 p.m. ET: El Apollo 11 se acerca y orbita la Luna. Pasa por el lado oscuro del satélite de la Tierra y los astronautas pierden contacto con la base por primera vez.

20 de julio de 1969, 10:46 a.m. PT/1:46 p.m. ET: El módulo lunar el Águila se separa del módulo de comando, que se queda orbitando el satélite de la Tierra.

20 de julio de 1969, 12:47 p.m. PT/3:47 p.m. ET: Michael Collins informa a la base en la Tierra que el módulo lunar va camino a la Luna.

20 de julio de 1969, 1:18 p.m. PT/4:18 p.m. ET: "El Águila ha aterrizado", los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizan con el módulo lunar sobre la superficie del satélite de la Tierra mientras Michael Collins sigue en la órbita lunar. (Escucha el audio).

20 de julio de 1969, 7:56 p.m. PT/10:56 p.m. ET: Neil Armstrong se presta a pisar por primera vez la superficie de la Luna y declarar: "Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad". Buzz Aldrin hace fotos desde el interior de la nave. (Escucha el audio).

20 de julio de 1969, 8:41 p.m. PT/11:41 p.m. ET: De una extremidad de la nave, los astronautas sacan una bandera de nailon de Estados Unidos y la erigen sobre la superficie de la Luna.

20 de julio 20 de 1969, 8:47 p.m. PT/11:47 p.m. ET: Los astronautas reciben una llamada del presidente estadounidense Richard Nixon, quien les dice desde la Casa Blanca: "Por un momento invaluable, en toda la historia del hombre, toda la gente de la Tierra es verdaderamente una sola". Neil Armstrong le responde: "Es un gran honor y privilegio representar no solo a Estados Unidos, sino a la gente de paz de todas las naciones".

El retorno

21 de julio de 1969, 10:54 a.m. PT/1:54 p.m. ET: Neil Armstrong y Buzz Aldrin despegan desde la superficie lunar en el Águila para reunirse con la nave Columbia y Michael Collins, quien los espera en órbita.

21 de julio de 1969, 2:35 p.m. PT/5:35 p.m. ET: El Águila y Columbia se vuelven a conectar.

22 de julio de 1969, 9:56 p.m. PT/12:56 a.m. ET: Comienza el viaje de regreso tras abandonar el módulo lunar.

23 de julio de 1969, 12:56 p.m. PT/3:56 p.m. ET: La nave rebasa la mitad del trayecto y se encuentra a 101,000 millas náutica (187,000 km) del acuatizaje.

24 de julio de 1969, 9:21 a.m. PT/12:21 p.m.: Se separan los módulos de comando y de servicio.

24 de julio de 1969, 9:35 a.m. PT/12:35 p.m. ET: El módulo de comando entra a la atmósfera de la Tierra.

24 de julio de 1969, 9:51 a.m. PT/12:51 p.m. ET: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins caen en paracaídas sobre el Océano Pacífico, al sudoeste de Hawái tras haber alcanzado una velocidad de 25,000 millas por horas al penetrar la atmósfera.

24 de julio de 1969, 10:28 a.m. PT/1:28 p.m: Los astronautas emergen portando trajes de aislamiento especiales y los fumigan con un desinfectante para evitar posible contaminación de "gérmenes" lunares. Su aventura a la Luna, que duró 195 horas, 18 minutos y 35 segundos, ha terminado.

