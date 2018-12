¿Viajas a Marte? Esto es lo que comerías en la travesía

Kena Betancur/National Geographic/PictureGroup

Carne wagyu, espinacas, ensalada de col rizada, cubos de pan tostado y un pedazo de chocolate impreso en 3D.

Estos platos forman parte del menú inspirado en Marte que se degustaron durante un evento de National Geographic que celebró la segunda temporada de la serie Mars.

Sí, los platos eran muy sofisticados, aunque me aseguraron que estos platos no son exactamente lo que comerían los astronautas en un viaje a Marte. Sin embargo, las investigaciones gastronómicas apuntan que la comida en el viaje espacial al Planeta Rojo no será un puré deslavado salido de un tubo.

Michele Perchonok, una científica gastronómica que trabajó en la NASA por 17 años, dijo que la agencia espacial ha estado desarrollando comida que debe durarle a los astronautas durante los 34 meses que llevaría una misión de ida y vuelta de Marte.

"Si la comida no es aceptable, entonces los astronautas quizá no coman tanto", dijo Perchonok. Y esta es una preocupación válida ya que los astronautas tienen que comer para poder realizar su trabajo en óptimas condiciones. Toda la comida que se sirva en el espacio tiene que ser segura, nutritiva y apetitosa. También debe tener un tiempo de caducidad de entre cinco y siete años, dijo, lo que es mucho más longevo que los 18 meses que dura la comida en la Estación Espacial Internacional.

"Puedes esperar que uno de los platos en el menú será salsa hecha de tomates, pimentones y cebolla", dijo Perchonok, quien señaló que los tomates cereza, las papas y las fresas se pueden potencialmente transportar en el espacio usando plantas enanas y una cámara de crecimiento.

Kena Betancur/National Geographic/PictureGroup

Otros alimentos que pueden realizar el viaje espacial son la soya, los aceites y los cacahuates.

La impresión en 3D también podría ser una gran ayuda para los astronautas, dijo Perchonok, señalando que es posible preparar platos como curry con esta tecnología.

"Actualmente en la Estación Espacial Internacional hay comida china, india, platos vegetarianos, mexicanos. La pregunta ahora es cuánta variedad necesitas para una misión a Marte", dijo Perchonok.

Una cosa que Perchonok sabe con certeza que quieren los astronautas en las misiones espaciales es el café. Durante un taller en el que participó cuando trabajaba en la NASA, Perchonok le preguntó a los astronautas de Apollo cuán importante era para ellos contar con agua caliente. Dijeron que era muy pero muy importante.

"No nos quiten el café", le dijeron.