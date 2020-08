ViacomCBS lanzará su nuevo servicio de streaming global en 2021

CBS All Access

La guerra global de las plataformas de streaming suma un nuevo servicio: ViacomCBS.

Según un reporte de Variety el jueves 6 de agosto, la corporación dio a conocer sus planes de lanzar una plataforma de streaming global a principios de 2021 (ViacomCBS es una corporación a la que pertenecen CBS All Access, CNET y CNET en Español).

La existencia de este nuevo servicio ya se conocía desde mayo de 2020, cuando el presidente ejecutivo de ViacomCBS, Bob Bakish, había revelado que la plataforma CBS All Access cambiaría de nombre y sería lanzada internacionalmente con más contenidos.

Los detalles de la nueva plataforma, dice Variety, fueron discutidos por Bakish el jueves 6 de agosto en una conferencia virtual para anunciar resultados financieros del segundo trimestre de ViacomCBS.

El reporte añade que el nuevo servicio de streaming de ViacomCBS se apoyará en contenidos de Showtime, CBS All Access y una "súper selección" de contenido provenientes de las distintas marcas de entretenimiento de la corporación, como CBS, MTV, Comedy Central, Nickelodeon y nuevas películas de Paramount Pictures.

ViacomCBS anunciará el nombre de la nueva plataforma en los próximos meses, pues está previsto que inicie operaciones en los primeros meses de 2021 en Australia, Latinoamérica y los países nórdicos, con otros mercados internacionales próximos a incorporarse (mientras se resuelven licencias de distribución todavía vigentes en esos otros países).

La plataforma estrenará nuevas series como Halo y American Rust, de Showtime; y Guilty Party y The Harper House, de CBS All Access. La gran pregunta: muchos programas originales de ViacomCBS son distribuidos fuera de Estados Unidos por distintas plataformas de streaming. Según Variety, estos contenidos con acuerdos de exclusividad no estarán disponibles en la nueva plataforma en esos países hasta que expire la licencia.

Un dato importante: en los países en los que ya opera CBS All Access–como es el caso de Australia–, el servicio será el mismo, solo que tendrá ahora el nuevo nombre e incorporará más títulos. Lo mismo ocurrirá en los países nórdicos, de Europa del Este y Latinoamérica en los que funciona el Paramount Plus; este servicio seguirá operando entonces con el nuevo nombre.

La nueva plataforma usará la misma tecnología de streaming de CBS All Access.