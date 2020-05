ViacomCBS cambiará el nombre a CBS All Access y la lanzará fuera de EE.UU.

CBS All Access

En la llamada guerra del streaming la competencia no da tregua. Según publicó Variety el jueves 7 de mayo, el presidente ejecutivo de ViacomCBS, Bob Bakish, anunció en un encuentro con inversionistas que la plataforma de streaming CBS All Access cambiará de nombre y se expandirá a múltiples mercados internacionales en los próximos 12 meses. Nota de redacción: CBS All Access forma parte de ViacomCBS, matriz a la que también pertenecen CNET y CNET en Español.

CBS All Access solo está disponible por ahora en Estados Unidos y se la conoce pues es el servicio que emite las series Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery y el reboot de The Twilight Zone narrado por Jordan Peele.

Reproduciendo: Mira esto: Este es el mejor servicio de streaming de video

En la presentación a los inversionistas, Bakish añadió que esta servicio renombrado incluirá más servicios de cable pertenecientes a ViacomCBS y expandirá la programación para añadir más películas y series. Entre los canales de cable que forman parte de ViacomCBS se encuentran Comedy Central, Nickelodeon, BET, Smithsonian, MTV y Paramount Network.

El plan es que estos canales produzcan contenido original para el relanzado servicio de streaming. En el encuentro con inversionistas, ViacomCBS informó que las plataformas CBS All Access y Showtime cuentan con 13.5 millones de suscriptores en Estados Unidos y que aspiran alcanzar los 16 millones de usuarios para finales de 2020.

CBS All Access actualizará su interfaz en el verano de 2020 como preparación para el relanzamiento con una nueva marca. Al jueves 7 de mayo, 100 títulos de la vasta biblioteca de Paramount Pictures —entre los que se encuentra la trilogía de The Godfather— fueron añadidos a la programación de la plataforma.

Por ahora no se dispone de una fecha precisa para el relanzamiento, con nuevo nombre, de CBS All Access, ni los nombres de los países en donde operará en el mediano plazo.