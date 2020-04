Un veterano de Apple tomará las riendas de Beats

Agrandar Imagen Apple

Apple está haciendo movimientos en la cúpula de Beats, el fabricante de audífonos de lujo que adquirió en 2014 por US$3,000 millones. Quien fuera presidente de la división durante mucho tiempo, Luke Wood sale de la empresa y el veterano ejecutivo de Apple, Oliver Schusser, quien encabeza la división de Apple Music y Contenido Internacional, se hará cargo de Beats.

Apple no ha anunciado públicamente el movimiento, pero Eddy Cue, vicepresidente de Software y Servicios de Internet de Apple, le contó al respecto a empleados de Apple vía un correo electrónico hace unas semanas. Un vocero de Beats confirmó a CNET que Schusser se pondrá al frente de Beats después de la partida de Wood, el 30 de abril. Schusser también seguirá al frente de Apple Music y Contenido Internacional, reportándole precisamente a Cue. Esta consolidación es una suerte de regreso a casa para Apple Music, que se construyó sobre la columna vertebral del anterior servicio de streaming Beats Music.

El movimiento ha estado en proceso durante un tiempo, dijo Cue a los empleados: "En el último año, Luke Wood me habló de su deseo de hacer algo nuevo. Aprecié la notificación que nos permitió planificar la transición".

Lee más: Mejores audífonos con cancleción de ruido

Aunque Wood no fue uno de los fundadores de Beats —compañía creada en 2006 por Dr. Dre y Jimmy Iovine—, sí estuvo involucrado con la empresa desde sus inicios, uniéndose oficialmente en 2011. (Iovine se retiró de Apple en 2018, según The New York Times.) Por su parte, Schusser ha estado con Apple durante más de 15 años, desarrollando las operaciones de contenido internacional de Apple antes de tomar las riendas de Apple Music. Cue dijo que "desde que asumió el negocio de Apple Music hace poco más de un año, Apple Music ha logrado un crecimiento constante bajo el liderazgo de Oliver. Es un apasionado de la música y la marca Beats. Es igualmente un apasionado de construir una cultura fuerte y colaborativa con su equipo".

Cue escribió que él era consciente de hacer un cambio gerencial en medio de la pandemia de coronavirus, remarcando que "el momento del anuncio no era el ideal". Sin embargo, lo mejor para Beats es "mantener el negocio en movimiento", explicó, afirmando que Apple se mantiene "comprometido con la marca Beats y la importancia de mantener su papel firme en el portafolio musical".

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Schusser se hará cargo mientras que Apple y Beats trabajan en torno a una dinámica única. El fabricante de audífonos ha lanzado ocho nuevos productos desde que se unió a Apple, muchos de los cuales cuestan más de US$200 (Cue los llamó "productos de clase mundial que han transformado por completo la cartera de Beats"). Pero en ese momento, Apple se metió en la pelea de los audífonos bajo su propia marca, cambiando fundamentalmente la industria del audio con su enfoque en los audífonos de verdad inalámbricos. Al igual que otros productos exitosos, como el iPhone o iPad, los AirPods y AirPods Pro de la compañía no fueron los primeros en la categoría, pero sí son fácilmente los más exitosos. Según la firma de investigación Strategy Analytics, se vendieron casi 60 millones de AirPods en 2019, lo que representa 50 por ciento de las ventas totales en el mercado de audífonos inalámbricos.

Colaborando con el equipo de ingeniería de Apple, Beats tuvo un gran éxito el año pasado con los Powerbeats Pro, una versión más deportiva de los AirPods que ofrece mejor sonido, más duración de batería y un ajuste más seguro para todos los usuarios. Y apenas hace unas semanas, Beats lanzó la cuarta generación de Powerbeats , que son esencialmente los Powerbeats Pro con un cordón que los une.

Apple no desglosa las ventas de sus audífonos, sino que los incluye en la categoría llamada Wearables, Hogar y Accesorios en su reporte financiero trimestral, que finalizó a finales de diciembre de 2019. Pero esa categoría, que también incluye al Apple Watch, tuvo ventas por US$10,000 millones en ese trimestre, el primero de 2020, lo que lo convierte en la tercera categoría más grande de ingresos detrás de los principales generadores de dinero, que es el iPhone y los servicios, donde se incluye todo, desde Apple Music hasta el porcentaje que se lleva Apple por las ventas de aplicaciones.

Apple podría estar expandiendo su negocio de audífonos más allá de los auriculares en la oreja. Hay rumores de que la gigante de Cupertino trabaja para lanzar unos audífonos premium, encima de la oreja, con cancelación de ruido para que compitan con los populares modelos de Bose, Sony e incluso los viejos Beats Studio3 Wireless (con dos años de antigüedad). Bloomberg reportó esta semana que Apple trabaja en dos variantes de audífonos con cancelación de ruido.