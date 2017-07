¿Te acuerdas de Vertu? La fabricante de lujo enfrenta un futuro incierto

Agrandar Imagen CNET

La empresa de lujo Vertu fue liquidada después de que no pudo encontrar su lugar en el mercado, reportó The Financial Times.

Vertu, que se distinguía por vender celulares tan caros como US$8,000 (o mucho más), dejará sin trabajo a las 200 personas que laboraban y se encargaban de ensamblar los celulares tan extravagantes que llegaron a tener pantallas de zafiro y metales preciosos incrustados en el cuerpo.

Vertu nació en los años 90 siendo filial y el brazo de lujo de la ahora desmembrada Nokia. Sin embargo, la compañía ha pasado de mano en mano y por varias partes del mundo. En 2012, el grupo privado EQT VI compró la empresa para en 2015 venderla al conglomerado Godin Holdings de Hong Kong. En 2017, la empresa llegó a manos del controversial empresario turco Murat Hakan Uzan en donde permaneció hasta el cierre.

A pesar del cierre de Vertu, Uzan mantendrá en su poder la tecnología, marca y patentes de la empresa, por lo que el empresario barajea la opción de revivir el negocio, según fuentes de The Financial Times.

El reporte indica que en todos sus años, Vertu habría vendido medio millón de unidades de teléfonos inteligentes que llegaron a ser tan extravagantes como usar piel de cocodrilo. Cada teléfono era creado a pedido de los compradores. Los 200 empleados, ahora sin trabajo, tenían experiencia en el ensamblado puesto que se encargaban de hacerlo con sus propias manos.