Una versión de 'África' con vegetales supera a la de Pitbull

Casi morimos de un infarto cuando escuchamos la versión de África, que hizo Pitbull para la película Aquaman. Bueno, tal vez no tanto, pero igual sí causó cierto horror.

Ahora, Toni Patanen, un youtuber finlandés mejor conocido como Pupsi, hizo su propia versión de este éxito ochentero pero usando vegetales como instrumentos musicales para crear una mejor versión que la del reguetonero.

Pupsi deja constancia en un video en YouTube de cómo convierte dos batatas (papa dulce o camote, como se le conoce en algunos lugares) y una calabaza (cucurbita moschata, su nombre científico) en instrumentos musicales para interpretar la famosa canción de la banda estadounidense, Toto.

Por supuesto que se necesita práctica y talento para realizar esta actuación; de hecho, Patanen es músico, experto en la fabricación instrumentos de vientos, como flautas y ocarinas.

En la página saunaocarina.com se puede apreciar el arte de este youtuber, a quien le gusta mucho jugar con todos tipo de vegetales. De hecho, en septiembre del año pasado, fabricó una flauta con una zanahoria y realizó un cover de Mask Off, éxito del rapero Future. El video ha sido reproducido más de 4 millones de veces.

No importa si nos gustan o no estas versiones de Pupsi, pero es innegable que tiene mucha creatividad. Algo que parece faltarle a Pitbull cuando canta: "I'm the living Great Gatsby / But these boys are watching cricket then / Disappear like Banksy".

Aquí compartimos el cover que hizoel reguetonero para la taquillera película del universo DC, para que las compares y tu seas el juez de ambas actuaciones. También, si no has visto la cinta, aquí te dejamos la reseña por si la quieres ir a ver.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.