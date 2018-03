Netflix/Apaches Entertainment

Algunas películas adquieren vidas insospechadas luego de que abandonan las salas de cine. Es el caso de Verónica (2017), filme español del género horror que fue nominada a siete premios Goya 2018, incluyendo mejor película y mejor actriz revelación (Sandra Escacena).

Pues el filme debutó en marzo en Netflix y se ha erigido en un fenómeno entre los adolescentes, que se retan a verla completa. Ha generado análisis en Buzzfeed, miles de tuits a favor y en contra, y cuenta una valoración de 88 por ciento en Rotten Tomatoes. La plataforma de streaming la ha proclamado "una de las películas más aterradoras de Netflix", pues, aduce –en un novedoso ardid de marketing– que quienes la ven luego no pueden dormir.

Verónica es una película sencilla, lo que no significa que su capacidad para generar sustos y jump scares sea menor. Se la cataloga que es sencilla pues es directa, con bajo presupuesto, si se la compara con las películas anteriores de su realizador, el valenciano Paco Plaza, guionista y director de Rec (2007) y Rec 2 (2009), ambas junto a Jaume Balagueró; y Rec 3: Génesis (2012).

El filme cuenta la historia de Verónica (Sandra Escacena), de 15 años de edad, quien se hace de sus tres hermanos pequeños (darles de comer, vestirlos, conducirlos al colegio), pues su madre (Ana Torrent) trabaja hasta tarde en un bar. Todo ocurre en el Madrid de 1991.

Dos compañeras del colegio convencen a Verónica de participar en una sesión espiritista con una tabla de Ouija. La sesión no concluye bien y desde entonces Verónica empieza a sentir una presencia maligna en la casa, que la amenaza a ella y a sus hermanitos. La única persona que cree en ella es una monja ciega llamada Hermana Muerte (Consuelo Trujillo).

Quizás parte del atractivo de Verónica reside en que se apoya en una historia real en España, el llamado Expediente Vallecas, que ha adquirido visos de leyenda urbana para muchos. Es el caso de la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, quien vivía en el Barrio de Vallecas, en Madrid, y falleció en un hospital en agosto de 1991.

Según una rueda de prensa concedida por el director Paco Plaza en el Festival de Cine de Toronto en 2017, Estefanía participó en una sesión con una tabla Ouija en su colegio, la que fue interrumpida por una profesora. Desde entonces la joven se quejó de que veía sombras en casa y afirmaba que padecía alucinaciones.

Uno de los méritos de Verónica es que la película siempre deja una rendija abierta de que la protagonista –encarnada por la auténtica revelación de Sandra Escacena, en su primer papel en una película– pueda estar imaginándolo todo y que pueda estar padeciendo algún desequilibrio mental y una obsesión nada saludable por lo oculto.

Esto es posible pues Verónica asume el punto de vista de la adolescente, de allí que la película ejerza empatía con otros espectadores que comparten con su protagonista la misma sensación de desear encajar socialmente. Paco Plaza logra un filme de horror que recrea con verosimilitud la experiencia adolescente.

Netflix, viendo el interés que ha suscitado Verónica, compiló información sobre las películas de terror "demasiado terroríficas" que los espectadores no pudieron culminar (vieron 70 por ciento y no resistieron ver el final). Y clasificaron la data por países. Este es el resultado.

México

Blair Witch

Destino final 5

Viernes 13

Cementerio General

Jeruzalem

México Bárbaro

Piraña

Raw

El secreto del mal

Exorcismo en el Vaticano

Estados Unidos

Cabin Fever

Carnage Park

México Bárbaro

Piranha

Raw

Teeth

The Conjuring

The Human Centipede 2: Full Sequence

The Void

Jeruzalem

España

Ataúd Blanco

Dawn of the Dead

Demon Inside

Gerald's Game

Piranha

Scream 2

The Crazies



The Vatican Tapes

We Are Not Alone

Resta saber si Verónica resiste el paso de los años y se suma a otras películas de horror sobre adolescentes, como Carrie (1976) o Let the Right One In (2008) que hoy son consideradas como clásicos de este género.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.