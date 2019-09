Verónica Castro deja la actuación y los fanáticos lo lamentan

Verónica Castro anunció su retiro de la actuación este 12 de septiembre, tras una carrera de 53 años. ¿La razón? Asegura que está "agotada de tanto mal".

La famosa Virgina de la Mora de La Casa de las Flores, publicó en Instagram el video de la canción "Alguna vez", de su hijo Cristian Castro, que aparece en el disco Mi vida sin tu amor de 1999. Con ese tema se despidió públicamente de su carrera.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós", inicia el mensaje.

"Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz", acotó la artista.

Según diferentes medios de comunicación mexicanos, como Excélsior, Castro podría haber tomado su decisión luego de que se hiciera viral su supuesta boda con una colega.

En las redes sociales, los fanáticos de la actriz, que protagonizó grandes e importantes telenovelas latinoamericanas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, lamentaron el anuncio. De hecho Verónica Castro fue tendencia en México toda la noche del jueves 12 de septiembre. Estas son algunas de las reacciones que se pueden leer en Twitter:

Cariño y respeto

La lucha entre el bien y el mal

VERONICA SIN DUDA ERES UNA GRAN MUJER , EL PUBLICO Y LA VEROFAMILIA TE PEDIMOS NO HAGAS CASO A ESTO A TI TE RESPALDAN 53 AÑOS DE CARRERA, Y RECORDAR QUE EL BIEN SIEMPRE TRUINFA SOBRE EL MAL. @vrocastroficial #verónicacastro #veronicacastro pic.twitter.com/wcFJ7hm1T9 — 👑GABY BELLA SMITH👑 (@GABYLEONARDA) September 12, 2019

Triste noticia

Verónica Castro anuncia su retiro de la actuación.Triste noticia. #VerónicaCastro pic.twitter.com/E6BVKFUdqR — Laura López deRivera (@lauriboop) September 12, 2019

Lamentable

#VeronicaCastro dice ¡Adiós!

Triste que una grande de la televisión se retire, pero hacerlo por la agresion mediática y los comentarios entorno a su vida sexual ¡Es lamentable! 😔 pic.twitter.com/7Zlr7vuxWI — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) September 12, 2019

Eres libre

@vrocastroficial lo mejor de todo, es que ahora eres libre!! Ahora bien, a vivir, pero a vivir intensamente que la vida se acaba, Eres grande, eres fantástica, eres simplemente #VeronicaCastro!!! — Ejote (@ejote24) September 13, 2019

Hasta siempre