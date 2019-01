Verizon, el gigante estadounidense de telecomunicaciones, quiere aprovechar el interés de los consumidores en jugar videojuegos en sus celulares, por lo que ya trabaja en un servicio de streaming, según reportó The Verge hace unos días.

El servicio, que según el reporte está en su fase alpha, se llamaría Verizon Gaming y está siendo probado por un puñado de personas usando la caja transmisora Nvidia Shield Android TV. Supuestamente –porque Verizon no ha anunciado el proyecto de manera oficial– los participantes a la prueba tienen acceso a un catálogo de 135 títulos, que incluye Fortnite, Red Dead Redemption 2 y God of War, los cuales se podrán jugar usando el control de la Xbox One.

La biblioteca de videojuegos aún no está finalizada y la lista podría cambiar, dice The Verge, aunque Verizon Gaming sí "consistirá de los juegos más destacados y reconocidos" por el público, le dijo un representante de Verizon con conocimiento del servicio a The Verge.

Además de obtener la caja Nvidia Shield y acceso a los juegos, al finalizar la prueba, los participantes recibirán una tarjeta de regalo con un valor de US$150 para usar en Amazon, agregó The Verge.

La cantidad de probadores aumentará para finales del mes después que el app para el servicio lance en la tienda Google Play. Sin embargo, la distribución de Verizon Gaming aún será limitada hasta que se arreglen algunos fallos actuales. El objetivo sería lanzar Verizon Gaming también para celulares y tabletas Android, según el medio fuente.

Nota del editor: CNET en Español ha solicitado un comentario de Verizon al respeto. Actualizaremos este artículo cuando tengamos más información.