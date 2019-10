Verizon activa su servicio 5G en Dallas y Omaha

Angela Lang/CNET

Verizon está activando su servicio 5G en Dallas y Omaha, con lo que ya son 15 ciudades en todo EE.UU. en donde lo ha activado.

"Los clientes en Dallas y Omaha son los últimos en experimentar las velocidades de descarga súper rápidas que ofrece nuestro servicio 5G Ultra Wideband", dijo Kyle Malady, director de tecnología de Verizon, en un comunicado. "Estamos enfocados en construir [redes] 5G correctamente para permitir experiencias únicas para nuestros clientes".

Reproduciendo: Mira esto: Moto Z4: Un celular 5G por menos de US$500

Con las nuevas ciudades se amplía la distancia de Verizon frente a las nueve ciudades 5G de Sprint y las seis de T-Mobile. AT&T todavía tiene el "liderazgo" en 21 ciudades en total, pero a diferencia de los otros tres operadores, no permite que los consumidores ingresen a su red.

Verizon dice que planea tener 5G en más de 30 ciudades para fines de 2019.

Las redes 5G de Verizon ofrecen descargas increíblemente rápidas, pero tienen un alcance limitado. En Dallas, el servicio 5G estará disponible en partes de Knox/Henderson, el centro de Dallas, Uptown, Medical Center Area y Deep Ellum. También estará disponible alrededor de algunos puntos de referencia de la ciudad, incluyendo el Hospital Parkland Memorial, el Centro Médico para Niños, la Piscina Jade Waters, la Casa de la Comedia de Dallas, el Club Curtain, el Seminario Teológico de Dallas y el Parque Turtle Creek.

En Omaha, el servicio 5G de Verizon se concentrará en partes del centro de Omaha y alrededor de puntos de interés como Old Market, el museo de niños de Omaha, The Orpheum Theatre, The Durham Museum, Heartland of America Park, Central High School y Creighton University.

A principios de este mes, Verizon desplegó su red 5G en estadios de básquetbol y hockey en todo el país, incluidos el Talking Stick Resort Arena en Phoenix, el Chase Center en San Francisco y el Pepsi Center en Denver, y pronto estará en vivo en el Madison Square Garden en Nueva York.

Con la colaboración de Eli Blumenthal.