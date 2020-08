Verizon ofrecerá gratis a sus usuarios Disney Plus, ESPN Plus y Hulu

El operador telefónico Verizon extendió un acuerdo con The Walt Disney Company mediante el que le ofrecerá a sus clientes a partir del 20 de agosto un paquete con Disney Plus, ESPN Plus, y Hulu (con anuncios) sin cargo adicional —aunque solo a los suscriptores en los planes ilimitados Play More o Get More.

"A partir del 20 de agosto, Disney Plus, ESPN Plus y Hulu se incluirán en determinados planes Wireless Mix & Match Unlimited, junto con funciones como Apple Music y las velocidades ultrarrápidas de 5G Ultra Wideband", anunció Verizon en un comunicado publicado el lunes 17 de agosto.

Previamente, el operador ofrecía Disney Plus gratis por un año a sus usuarios con los recientes planes ilimitados, pero no estaba incluido ESPN Plus ni Hulu. Por su parte, Disney vende un paquete con estos tres servicios por US$13 al mes.

no hizo ninguna modificación a los precios de sus planes, que siguen siendo Start Unlimited para una familia de cuatro por US$35 al mes por línea, el Play More o Do More por US$45 al mes por línea, y el Get More por US$55 al mes por línea.

La compañía no trasladará de manera automática a sus usuarios en los planes Play More o Get More a la nueva oferta, por lo que si quieres el paquete Disney gratis tendrás que optar por ellos en los nuevos planes a partir del 20 de agosto, que empieza la disponibilidad.

Asimismo, la compañía anunció que bajo estos planes, los nuevos usuarios de los otros planes ilimitados podrán acceder a una prueba gratuita de seis meses de Disney Plus, aunque no podrán acumular la oferta en caso de que ya haya usado otra promoción para obtener Disney Plus de manera gratuita. Por su parte, el servicio de Apple Music, el cual anteriormente era incluido de manera gratuita en los planes Play More o Get More, ahora solo estará disponible en el plan Get More. Los usuarios nuevos podrán optar por obtener Apple Music gratis durante seis meses y después tendrán que pagar por el servicio —a menos que estén en el plan Get More.

Además de la actualización de sus planes ilimitados, Verizon reveló algunos detalles de su próxima red 5G de banda baja que deberá inaugurarse este año. La red 5G de onda milimétrica —que ya está disponible en algunas partes de 36 ciudades del país— es únicamente para los usuarios de planes Play More, Do More o Get More; sin embargo, la próxima red 5G de banda baja empezará a estar disponible para todos sus usuarios, sin importar el plan que hayan contratado, siempre y cuando tengan un dispositivo compatible con 5G.

Todos los teléfonos 5G 2020 de Verizon podrán conectarse a cualquiera de las redes, mientras que algunos usuarios con teléfonos 5G de 2019, dependiendo del modelo, tendrán que cambiar de dispositivo. En cualquier caso, aún no hay una fecha determinada de cuándo Verizon lanzará la red a nivel nacional, lo que la pone detrás de sus competidores AT&T y T-Mobile en la carrera de 5G.