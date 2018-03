CNET

La mayor operadora de Estados Unidos podría arriesgarse con una marca de teléfonos inesperada a fines de 2018.

Según rumores, Verizon venderá un nuevo teléfono Android de Palm, un nombre conocido pero que tenía mucho tiempo sin sonar con fuerza, según pudo conocer Android Police.

La reanudación de la marca Palm ha estado en proceso desde 2015, cuando la empresa china TCL obtuvo los derechos para fabricar teléfonos bajo el nombre de Palm. Esto era algo que ya sabíamos.

Lo nuevo y sorprendente es el supuesto respaldo de Verizon. Ganar al mayor proveedor de Estados Unidos como aliado sería un gran beneficio para el nuevo Palm, colocando a la marca resucitada frente a una nueva generación de compradores que no conocen los teléfonos Palm. La gran mayoría de los compradores de Estados Unidos adquieren nuevos dispositivos a través del sitio web o la tienda de su operadora, así que la marca tiene na gran oportunidad si esto se vuelve realidad.

Los dispositivos Palm fueron una fuerza impulsora en los primeros teléfonos inteligentes, que disminuyó después de que la marca se vendió a HP por US$1.2 en 2010. HP hizo desaparecer los teléfonos y tabletas que ejecutan WebOs -- el software propietario de Palm -- hace poco más de un año después de comprar los activos de la compañía.

"Palm se adelantó a su tiempo al tratar de construir una plataforma de software telefónico utilizando tecnología Web", dijo Paul Mercer, ex director senior de software de Palm a cargo de la interfaz WebOS, al diario The New York Times en 2012. "Quizás nunca podría haberse ejecutado porque la tecnología aún no estaba allí ".

Cuando llegue el primer nuevo teléfono Palm, se unirá a las filas de BlackBerry y Nokia, otras dos marcas de teléfonos inteligentes que ha resucitada y que esperan triunfar en la era moderna regresando del pasado. Al igual que Palm, BlackBerry y Alcatel están licenciadas por TCL. El nombre de Nokia Mobile está siendo explotado por HMD.

Los teléfonos Palm fueron reconocidos por sus capacidades como asistentes digitales personales y más tarde, por el software webOS que estaba en contraste con iOS, Android y Windows Phone.

Ni TCL ni Verizon respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.