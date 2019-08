Verizon lanza 4 nuevos planes ilimitados con un sorpresivo descuento

Angela Lang/CNET

Al tiempo que la red 5G sigue expandiendo su alcance, los planes ilimitados de Verizon reciben una actualización. El viernes 2 de agosto, la operadora más grande de Estados Unidos anunció que eliminará sus actuales planes Go, Above y Beyond unlimited, los cuales serán reemplazados por estos cuatro planes nuevos: Start Unlimited, Play More Unlimited, Do More Unlimited y Get More Unlimited. Todos estarán disponibles a partir del lunes 5 de agosto.

Los cuatro planes ofrecen un descuento de US$5 en comparación con sus equivalentes actuales. El plan Start, el cual reemplazaría al plan Go, tiene un precio inicial de US$70 por una línea; Play More y Do More (los cuales reemplazan a Above, como planes intermedios) tienen un precio inicial de US$90. El plan Go, Above y Beyond tienen un costo de US$75, US$85 y US$95, respectivamente. Puedes ver el desglose completo de precios aquí.

El descuento de US$5 se transfiere según el número de líneas que vayas agregando a tu cuenta, por lo que una cuenta con cuatro líneas GO, que estaría pagando un total de US$160 al mes, tendrá un costo de US$140 al transferirse al plan Start, esto asumiendo que los pagos se realicen mediante AutoPay. Los impuestos y cuotas en todos los planes no están incluidos.

Esta reducción de precios es un giro sorpresivo, ya que los proveedores de servicios inalámbricos suelen ser muy discretos cuando se trata de precios y descuentos, especialmente cuando todos están esperando la aprobación final de la fusión entre T-Mobile y Sprint. Por lo pronto, el jueves 1 de agosto, Verizon publicó sus resultados del segundo trimestre en el que vieron un crecimiento de suscriptores mayor de lo esperado.

El nuevo paquete de planes cuenta con una opción adicional, lo cual es bueno para los consumidores aunque también podría causar confusión. Los clientes ahora deberán revisar detenidamente cuál es el plan que se ajusta más a sus necesidades. Al igual que con los anteriores planes de Verizon, es posible mezclar y combinar los servicios, según las necesidades de cada línea en la cuenta. Por ejemplo, se pueden tener dos planes Start, uno Play More y uno Get More dentro de la misma cuenta.

Tener acceso a la red 5G tiene un costo adicional de US$10 al mes en cada plan. Sin embargo, Verizon tiene una promoción limitada que elimina la tarifa adicional dentro de sus planes Play More, Do More y Get More

Al momento no hay una fecha establecida de vencimiento de la "oferta por tiempo limitado", pero según Angie Klein, vicepresidenta de marketing de Verizon, le dijo a CNET que quienes aprovechen esta promoción y compren un dispositivo 5G podrán mantener el acceso a la red sin cargos adicionales.

Además, Verizon también está agregando nuevos descuentos para las cuentas que tengan cinco líneas o más en los planes nuevos, por lo que ofrece un descuento adicional de US$5 sobre el descuento que ya se aplicaría a las primeras cuatro líneas. Por ejemplo, una cuenta con cinco líneas en el plan Start tendría un costo de US$150 bajo la nueva estructura de planes, esto en comparación con los US$200 que se tendrían que pagar si las cinco líneas estuvieran en el plan Go.

Si bien, los precios son más competitivos, Verizon sigue siendo una operadora con precios menos accesibles que algunos de sus rivales. Con un precio inicial de US$70 por una sola línea con datos ilimitados, el plan Star de Verizon iguala al plan más barato de AT&T. Sin embargo, sigue siendo US$10 más caro que los planes más asequibles de T-Mobile y Sprint.

Sucede lo mismo cuando comparamos los planes intermedios de diferentes compañías, con Verizon igualando el precio del plan de gama alta con una sola línea de de AT&T (AT&T solo tiene dos versiones de su plan Unlimited) mientras que es US$10 más caro que los planes intermedios de T-Mobile y Sprint.

Reproduciendo: Mira esto: Lo que esperamos del Galaxy Note 10

Verizon también ajusta los servicios de cada plan.

El plan básico Start no incluye la opción de hotspot, mientras que el plan actual Go sí lo incluye aunque a una velocidad limitada de 600 Kbps, que equivale a la red 3G. La red 5G es ahora accesible con el plan más barato pero tiene un costo adicional de US$10 por línea (ten en cuenta que es necesario contar con un teléfono compatible con la red 5G). Esto hace que sea una mejor opción elegir un plan más avanzado como el Do More o Play More en donde se obtienen funciones adicionales.

Características como datos 4G LTE ilimitados, una prueba de seis meses de Apple Music, transmisión de video a 480p, así como llamadas y mensajes de texto ilimitados en Estados Unidos, México y Canadá siguen siendo los mismo que en el plan Start. Sin embargo, los datos ilimitados disminuirán su velocidad cuando la red esté congestionada, por ejemplo en un área muy poblada como lo es un estadio o en un centro comercial.

Para los planes intermedios, Verizon hizo una división entre los planes Play More y Do More. Ambos tienen el mismo precio y cuentan con el servicio de punto de conexión móvil con acceso ilimitado de 15GB por mes de datos 4G LTE, así como llamadas llamadas y mensajes de texto ilimitados en Estados Unidos, México y Canadá.

La diferencia entre planes está ligada a sus nombres, ya que el plan Play More está orientado a entretenimiento, ya que ofrece 25GB por mes de datos 4G LTE y transmisión de video en 720p HD. También incluye una suscripción a Apple Music.

Mientras que el plan Do More se enfoca en la productividad, por lo que ofrece 50GB por mes de datos 4G LTE, un descuento del 50 por ciento al agregar una tableta o un dispositivo Jetpack de Verizon en un plan ilimitado. Sin embargo, la transmisión de video está limitada a una resolución 480p y no incluye una suscripción a Apple Music, sino una prueba de seis meses.

Ahora, el plan más caro, Get More, reemplaza la opción Above y combina funciones del plan Do More y Play More. Este plan ofrece 75GB por mes de datos 4G LTE antes de alcanzar su límite y perder velocidad. También ofrece hasta 30GB por mes de datos 4G LTE, transmisión HD a 720p, una suscripción a Apple music y 50% de descuento al agregar una tableta o un punto de acceso móvil Jetpack.

Al igual que los otros planes de Verizon, Get More también incluye llamadas llamadas y mensajes de texto ilimitados en Estados Unidos, México y Canadá. Los planes Do More y Get More también incluyen 500GB de almacenamiento en la nube de Verizon.

Reproduciendo: Mira esto: El amor por el iPhone en caída libre: ¿culpa de Huawei...