Verizon incluye a México y Canadá en su plan Go Unlimited a partir del 25 de enero

Josh Miller/CNET

A partir de la próxima semana, los usuarios que tengan cualquiera de los dos planes ilimitados de Verizon pueden llamar y enviar mensajes de texto a México y Canadá, y también pueden usar los datos cuando visiten esos países.

Verizon tiene dos niveles de planes ilimitados: Go Unlimited (que cuesta US$40 por mes) y Beyond Unlimited, un poco más caro (que cuesta US$50 por mes). México y Canadá ya estaban incluidos en Beyond Unlimited, pero a partir del 25 de enero, entrarán también en el Go Unlimited.

Si bien la inclusión es una ventaja adicional para aquellos que llaman o visitan esos dos países de vez en cuando, los clientes que anticipan un uso más frecuente deben ser cautelosos.

El uso de datos 4G LTE en México y Canadá se desacelerará a velocidades de 2G luego de 500MB por día. Y aunque los mensajes y las llamadas son ilimitados en las circunstancias habituales, puede que no lo sean si más de la mitad del uso de texto, conversación y datos en un período de 60 días es en Canadá o México. En ese caso, Verizon se reserva el derecho de limitar o eliminar el servicio de su plan.