Verizon lanza plan para niños que le da más control a los papás

Verizon

Si eres papá seguramente sabrás lo importante que es monitorizar el comportamiento en línea de tus hijos todo el tiempo, sobre todo al existir contenido que puede generar traumas en los menores.

Sin embargo, no es un tarea sencilla. Para ayudar a contrarrestar el acceso a contenido peligroso, Verizon anunció este martes el lanzamiento de un nuevo plan llamado Just Kids.

Según la telefónica, el plan Just Kids incluirá los controles para padres que actualmente ofrece por US$10 al mes, además de 5GB de datos 4G LTE y llamadas y textos ilimitados con 20 contactos aprobados por los padres. Los controles, por su parte, permite rastrear la ubicación de los niños, limitar la cantidad de tiempo que pasan en línea y hasta les prohíbe acceso a cierto contenido.

Verizon no dio el precio específico para Just Kids porque dependerá del plan y la cantidad de líneas que se tengan en el hogar, pero el programa podría costar entre US$35 y US$55. El único requisito es que la cuenta tenga al menos una línea con uno de los planes ilimitados Go, Beyond o Above.