Verizon estrena su red 5G en Chicago y Minneapolis

Verizon

Verizon anunció este 3 de abril que sus consumidores en ciertas áreas de Chicago y Minneapolis ya tienen acceso a su red 5G.

Para que estos clientes puedan acceder la red 5G Ultra Wideband de Verizon, necesitarán usar el celular Moto Z3 y ponerle un módulo Moto Mod, específicamente el de Verizon que incorpora la tecnología 5G. La telefónica normalmente vende el Moto Z3 por US$480 pero por tiempo limitado lo puedes comprar con un descuento del 50 por ciento si lo pagas a plazos. El 5G Moto Mod está actualmente disponible por US$200 aunque su precio regular es de US$350.

Esto quiere decir que si vives en ciertas zonas de estas dos ciudades ahora mismo puedes probar las altas velocidades de 5G por US$440 en vez de US$830. Verizon promete que estos residentes notarán una velocidad de hasta 1 Gbps.

Pero ahí no acaban los gastos. La conexión 5G les costará US$10 adicionales al mes a los suscriptores de los planes ilimitados Go, Beyond y Above, aunque los primeros tres meses serán gratis, según Verizon.

Verizon dijo que lanzará 5G en otras 30 ciudades en EE.UU. este 2019.