El verdadero final de Bird Box era más aterrador que el de la película

¿Ya viste Bird Box? Si no lo has hecho, ve directo a Netflix, échale un ojo y después vuelve a estas líneas para no estropearte la experiencia.

A estas alturas, ya todos sabemos que la película ha sido el fenómeno del año y la más vista en el servicio de streaming. También que su éxito en redes sociales derivó en el peligroso Bird Box Challenge y, finalmente, que los monstruos fueron eliminados porque daban más risa que miedo.

Pero hasta ahora, un detalle muy importante de la trama permanecía en la oscuridad. Resulta que el final original de la historia, que podemos leer en el libro de Josh Malerman, es mucho más aterrador que el de la cinta.

Como se recordará, en los últimos minutos, después de sortear milagrosamente el río, Malorie (Sandra Bullock) y los dos pequeños (Boy y Girl) llegan a un santuario en el que reina el amor y la paz. Quienes dirigen este lugar son ciegos.

Tiene sentido que los sobrevivientes que manejan el último refugio disponible para los humanos sean invidentes, porque las extrañas criaturas que dominan este mundo postpocalíptico infectan a los humanos por medio de la vista.

Pues bien, este hermoso santuario verde, en el que los pájaros pueden volar fuera de sus cajas, sí existía en el libro y allí también era regentado por personas que no podían ver. La diferencia es que no habían nacido con esa discapacidad: se hicieron daño en la vista para poder sobrevivir.

La decisión de cambiar ese oscuro final fue de la directora de la cinta. "La película es un poco más positiva (...). No estoy particularmente interesada en que la audiencia se vaya, del cine o de su propia pantalla, con una especie de punto de vista completamente sombrío. Eso no es realmente en lo que creo", dijo Susanne Bier a la página Web de entretenimiento Polygon.

¿Te parece acertada la decisión? Si tomamos en cuenta que la película se estrenó en diciembre del año pasado, si hubieran copiado el final libro seguramente le hubieran estropeado el espíritu navideño a más de uno.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.