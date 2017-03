'Usuaria promedio' es una columna en primera persona sobre los hábitos de una adicta a la tecnología que quiere exponer sus problemas con la modernidad.



John Slattery -- ese actor de pelo blanco que interpretaba al siempre ocurrente y a menudo borracho Roger Sterling en Mad Men -- me habló en una entrevista de un tiempo remoto en el que se levantaba los domingos de la mesa tras cenar con amigos, pretendiendo estar enfermo, y corría hacia la calle para encontrar un taxi y llegar a casa antes de que empezara la canción de los títulos de crédito de Los Soprano. Porque entonces, y hay que tener en cuenta que la serie de culto de HBO se estrenó en 1999, lo de consumir televisión cuándo y cómo queríamos no era una opción. Si te perdías un episodio cuando lo emitían, buena suerte.

La cosa ha mejorado mucho desde entonces, ¿verdad? Pues no estoy tan segura.

A pesar de escribir sobre series de televisión, cancelé mi suscripción de cable hace un par de años. Entonces se rumoreaba que Apple estaba a punto de anunciar un servicio de televisión alternativo al cable. Y yo estaba harta de pagar mucho dinero por un montón de canales que no miraba jamás. En realidad estaba sobre todo harta de pagar tanto y tener tan pocas opciones reales.

El servicio de Apple no llegó nunca y sigue siendo una especie de quimera que no sabemos si se materializará. Por suerte, poco después de que enviara a mi proveedor de cable a freír espárragos (lo enviaré al mismo lugar cuando consiga un servicio alternativo de Internet, pero ése es otro tema) HBO tomó una decisión del siglo XXI y ofreció suscripciones sin cable. Y lo demás es historia.

HBO

Actualmente tengo una televisión inteligente (que en principio no me espía) y una Apple TV de cuarta generación. Además de una antena digital que conecto sólo para ver cosas muy concretas como los Oscars o las Olimpiadas. En función de las series que estrenan, me doy de alta o de baja en Netflix, HBO Now, Showtime Anytime o Starz. Y tengo la sensación de cierta flexibilidad.

Ahora mismo estoy siguiendo Billions, Homeland, Big Little Lies, The Good Fight y Last Week Tonight de John Oliver. Todo se "emite" los domingos, pero no hay necesidad de pegarme un atracón televisivo porque puedo dosificar mi consumo entre toda la semana. Tampoco tengo que hacer como Slattery y ponerme en plan antisocial los domingos por la noche.

Pero si quiero ver la nueva temporada de The Americans o Humans, series emitidas por cadenas de cable básico en Estados Unidos, la cosa se complica un poco más. En realidad puedo comprar pases para las nuevas temporadas en Amazon o iTunes simultáneamente a su transmisión, pero reconozco que el hecho de no poder suscribirme digitalmente a las cadenas ha hecho que reduzca mi consumo de series en esas plataformas. Y eso que AMC y FX siempre habían sido dos de mis generadoras de contenidos favoritas.

Luego está el tema Amazon Prime. Soy muy fan de series como Transparent y Bosch, pero por algún motivo que sigo sin entender no hay app de Prime en mi Apple TV. Por suerte sí que la hay en mi iPhone, de modo que puedo poner la serie en el teléfono y mediante AirPlay lanzar la serie para verla en el televisor. Funciona bien e incluso puedo usar el mando a distancia de la Apple TV para parar la serie o ponerle subtítulos, pero estoy segura de que ver la tele en 2017 no debería ser así de complicado.

Y tú, ¿cómo miras la tele? ¿Eres de los que todavía tiene cable? ¿Te dedicas a ver series en el metro? ¿Consideras que YouTube es la nueva forma, algo más sofisticada, de cambiar de canal o hacer channel surfing?