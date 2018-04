Josh Miller/CNET

Los Galaxy S9 y S9 Plus lanzados en febrero durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles habrían logrado igualar el éxito de los Galaxy S8 y S8 Plus del año pasado, pero no el de los Galaxy S7 y S7 Edge, según un nuevo informe de la empresa de análisis de datos Canalys.

Según Canalys, los Galaxy S9 y S9 Plus -- que comenzaron a llegar al mercado mundial en marzo -- habrían vendido hasta la fecha 8 millones de dispositivos, una cifra similar a la de la generación anterior, pero inferior a la de los S7 y S7 Edge, lanzados en 2016.

Canalys asegura que al menos 2.8 millones de teléfonos S9 y S9 Plus fueron vendidos en Estados Unidos, mientras que un millón habrían llegado a usuarios de su país sede, Corea del Sur.

"El desempeño de Samsung ha sido impresionante, considerando que el Galaxy S9 no significa un gran paso en consideración con el S8", dijo en analista de Canalys, Ben Stanton. Según la compañía, a pesar de las grandes ofertas y ventajas que Samsung ha ofrecido a los vendedores en todo el mundo, los Galaxy S7 y S7 Edge siguen siendo los dispositivos que marcaron un antes y un después para la empresa.

Los Galaxy S7 y S7 Edge vendieron en su año de lanzamiento 48 millones de dispositivos, mientras que los Galaxy S8 y S8 Plus solo 41 millones. También se debe tener en consideración que la bajada en la venta de los dispositivos del año pasado puede haberse visto influenciada por una campaña negativa generada gracias a el explosivo Galaxy Note 7.

Este año Samsung tiene muchos más rivales con los que competir en el mercado. Por un lado Huawei, la empresa china que a pesar de sus problemas para entrar en el mercado estadounidense ha lanzado los Huawei P20 y P20 Pro y que mantiene una cuota de mercado alta en Europa y Asia, y por otro una legión de fabricantes chinos dispuestos a desembarcar en occidente, comenzando por Xiaomi, que ya ha dado pasos importantes en México y España, y continuando por Oppo e incluso OnePlus.

