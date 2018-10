Sony Pictures

¿Has ido ya a ver Venom? La película protagonizada por Tom Hardy ha batido récords de taquilla en su primer fin de semana de proyecciones y algunas de sus secuencias de persecuciones por las calles de San Francisco son de las que te mantienen pegado a la butaca.

Entrevistamos por Skype a la persona responsable de supervisar esos y el resto de efectos digitales en Venom, Paul J. Franklin. Este británico y especialista en efectos digitales es colaborador habitual de Christopher Nolan, con quien ha ganado dos premios Oscar por su trabajo en los efectos de Interstellar e Inception. Este año su trabajo le ha llevado a hacer dos películas tan distintas como la adaptación del personaje de Marvel, Venom, y el drama histórico y película espacial, First Man, donde trabajó como consultor de efectos digitales.

¿Cómo te planteaste la creación de una criatura como Venom? Tiene diferentes iteraciones en la película: cuando está fuera del cuerpo de Eddie (Tom Hardy), cuando se empieza a integrar con él y cuando está formado por completo…

Varios artistas han explorado la criatura extensamente a lo largo de los años, desde que Venom apareció en los ochenta. Lo que vimos en los cómics es que no había mucha consistencia entre diferentes artistas, incluso con un mismo artista. Parece que la criatura pueda cambiar de viñeta a viñeta. Es un personaje casi abstracto. Cuando Venom está completamente formado tiene forma humanoide pero la forma de su cara es muy plástica. Sobre todo su mandíbula móvil, sus enormes dientes y esa lengua increíble.

¿Hasta qué punto fue un reto su representación entonces?

Para ese Venom completamente formado tuvimos que usar monitorización muy precisa del cuerpo. Teníamos cámaras testigo en el set, además de la cámara de la película que estaba filmando a Tom Hardy. Eran entre tres y cuatro cámaras digitales. Normalmente eran las Canon 5D Mark 4. Las usamos para entender cómo se movía Tom en el espacio. Necesitábamos modelar el movimiento de su ropa para que la sustancia viscosa (con que se manifiesta Venom) se pegara a la superficie de esa ropa. Cuando la sustancia viscosa se pega a la cara de Eddie implica mucha animación compleja, de modo que sus movimientos y posición tenían que estar perfectamente registrados.

¿Qué hay de referencias físicas en el set?

Teníamos un especialista (stunt) muy alto. Medía 6 pies y 7 pulgadas (algo más de 2 metros). Era muy útil cuando estábamos filmando interacciones desde cerca. Como la escena al final de la película en la que Venom detiene al tipo malo que está robando a la señora Chen. Pero en los momentos en los que Venom corre por la calle o se encarama por un edificio, sobre todo en la batalla del final, eso es animación muy compleja. Por supuesto, nos fijamos en la actuación increíblemente física de Tom Hardy. Tiene un estilo muy gestual durante toda la película. Fue algo muy bueno, por ejemplo, en la pelea en el apartamento cuando ves que empieza a manifestar los poderes de Venom. Pero cuando Venom se manifiesta del todo, estamos ya en el mundo de los puros efectos visuales. En ese punto tal vez utilizamos la actuación inicial de Tom pero a partir de ahí éramos nosotros quienes lo teníamos que hacer porque el poder, velocidad y tamaño de Venom hace que sea algo muy diferente a un ser humano.

¿Cómo te planteaste el tipo de estilo con el que caracterizar a este personaje?

Como que este filme existe en el mundo real, en el mundo de carne y hueso, Venom no puede tener el aspecto de un dibujo animado. Pero a la vez no fuimos tímidos con el estilo gráfico de algunos de los cómics porque es la naturaleza del personaje. Es algo que no puedes evitar. Tienes que respetarlo y aceptarlo con los brazos abiertos.

Hay mucha comedia en Venom. ¿Influye ese humor en el tono y tipo de trabajo que hiciste en la película?

Sí, la forma como planteamos el complejo de lanzamiento donde se produce la pelea final es mucho más extravagante y expresiva que nada de lo que hicimos en Interstellar o que mis colegas hicieron en First Man al recrear el aterrizaje en la Luna. Al tratarse de una película basada en un cómic tiene que ser colorida y emocionante. Creo que Venom es una mezcla de terror, comedia y acción. Cuando estábamos desarrollando la película, Ruben Fleischer, el director, citó como referencia An American Werewolf in London. Tiene mucho terror visceral y a la vez era divertida e interesante desde un punto de vista cinematográfico. Aunque con Venom estamos haciendo una película que es para una audiencia un poco diferente, es una película PG-13 (no recomendada para menores de 13 años) de modo que no podemos ir tan al extremo como en An American Werewolf.

San Francisco es un protagonista más en la película y la ciudad se puede reconocer en ella. Se nota que no se filmó directamente en un estudio de Los Ángeles tratando de hacerse pasar por San Francisco…

De hecho la mayor parte de la película se filmó en Atlanta, en Georgia, en lugar de Los Ángeles. Es un lugar muy popular para los rodajes en estos momentos. La mayoría de la persecución en moto la filmamos en Atlanta. El departamento de arte hizo un gran trabajo cubriendo los carteles de las calles para que parecieran de San Francisco y añadiendo referencias a San Francisco. Atlanta es la sede de CNN y Coca-Cola y hay logos y carteles gigantes de ambos en todas partes. Nos pasamos mucho tiempo borrándolos porque la audiencia estadounidense se hubiera dado cuenta de que no era San Francisco. Sí que rodamos ciertos planos de esa secuencia en San Francisco, con Eddie saltando en moto por las colinas en intersecciones conocidas. Y al final lo mezclamos todo.

Como espectador, ¿eres capaz de distinguir esos momentos en los que las cosas son reales o fruto de la digitalización?

Cada vez es más complicado. A veces eres muy consciente de lo que han hecho porque a pesar de lo perfecto que sea el trabajo sabes que no es posible rodar algo porque sería demasiado caro o demasiado peligroso. Pero las técnicas en efectos visuales son tan sofisticadas en estos momentos que algo que hace 10 ó 15 años hubiera requerido un proyecto complejo y personalizado, en estos momentos se puede hacer directamente con las herramientas por defecto del software. Y eso en parte también se debe a la potencia cada vez mayor de las computadoras que usamos.

¿Qué has visto últimamente que te haya gustado desde el punto de vista de sus efectos?

Siempre me impresiona el nivel de trabajo que hay en las películas de Marvel por un tema de cantidad. Llevé a mis hijos a ver Infinity War y la escala de ese trabajo… la ambición de la película es impresionante. Y en estos momentos es algo que ya nos parece común.

Venom se estrenó el pasado 5 de octubre.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.