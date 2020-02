Venom 2: Tráiler, trama y todo lo que debes saber

Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group

Puede que a Tom Hardy no le haya gustado la edición de Venom, pero al público le encantó. Y tras el éxito de taquilla, todo estaba listo para una secuela.

Hardy, quien interpretaba al simbionte conocido por ser uno de los grandes enemigos de Spider-Man, dijo que no le había gustado que se cortaron muchas escenas —entre ellas las más violentas—, para que la cinta tuviera una clasificación para mayores de 13 años. Sin embargo, esos cortes al parecer generaron una recaudación de más de US$850 millones de dólares en todo el mundo.

La segunda parte —que ya está en camino— cuenta con nuevos personajes y un posible cameo del propio héroe arácnido y, aparentemente, tampoco será tan sangrienta. Pero mejor no nos adelantemos a los hechos. Revisemos lo que se sabe hasta el momento de la nueva aventura del antihéroe, que esperemos ahora sí sea del agrado de su protagonista, y de todo el público.

¿Quién está a cargo de Venom 2?

Andy Serkis reemplaza a Ruben Fleischer. El cambio de director podría ser positivo si tomamos en cuenta que Serkis fue Gollum en The Lord of the Rings, Caesar en la última trilogía de Planet of the Apes y Snoke en Episode VII y VIII de Star Wars. Además, dirigió Mowgli, que también poseía efectos muy bien logrados. Toda esta experiencia debería servirle para dirigir una obra que basa gran parte de su éxito en efectos de captación de movimientos digitales.

Serkis dijo que su cinta será será una "pieza de cine extraordinaria", en Instagram, en agosto de 2019, pero no reveló detalles de la trama. Solo agregó: "No puedo decirle ninguna idea en este momento. Estoy en las etapas iniciales, pero tengo algunas ideas muy claras sobre lo que quiero ver visualmente y cómo podemos llevar a los personajes a otra dimensión".

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride...Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop — Andy Serkis (@andyserkis) August 5, 2019

¿De qué va la segunda parte?

A pesar de que no hay algo oficial, la clave o el inicio de la especulación se encuentra en la escena postscréditos de la primera cinta.

Como se recordará, Eddie Brock (Tom Hardy), es un periodista interesado en psicópatas (de hecho, Venom tiene predilección por las cabezas de los delincuentes) y en especial en Cletus Cassady. Ambos tienen un encuentro en la prisión de San Quintin. En la escena en cuestión, el personaje que interpreta Woody Harrelson dice: "Cuando salga de aquí, y te aseguro que lo haré, habrá una carnicería".

En inglés, Harrelson dice la palabra carnage (que significa carnicería), que es el nombre del enemigo más sangriento en la historia de Spider-Man. De allí que se haya especulado mucho sobre la presencia de Tom Holland en esta secuela. Sin embargo, de esto hablaremos más adelante.

A pesar de la presencia asegurada de Carnage, un villano que crea armas filosas para asesinar a diestra y siniestra, es poco probable que la cinta pueda mostrarnos toda esta sangre, algo que ya fue cuidado en la primera película.

Según el productor Avi Arad, la clasificación de la cinta no tendrá etiqueta R, lo que quiere decir que la violencia gráfica no será su fuerte. "Cuando escuchas Carnage, lo único en lo que puedes pensar es [clasificación] R. Pero, si conoces su historia, si realmente conoces el cómic, no hay R aquí", le dijo a Collider.

Lo anterior es importante porque nos podría dar pistas sobre la trama, una trama que apunta más a seguir entendiendo la relación entre Eddie y su alterego.

De hecho, Matt Tolmach, productor de Venom y Venom 2, le dijo a CinemaBlend que la secuela se centrará en la relación entre Eddie y Venom: "El corazón de Venom siempre fue la relación entre Eddie y Venom. Estos dos personajes, estos dos lados que tenían que descubrir cómo vivir juntos y que de alguna manera eran mejores juntos de lo que eran por separado, o más exitosos, y lo que eso significaba".

¿Aparecerá Spider-Man?

Ni se ha negado ni confirmado nada. Recordemos que Venom es un personaje de Sony y Spider-Man es de Disney. En el cómic "Maximum Carnage', Spider-Man y el simbionte se unen para vencer a Carnage. Sin embargo, esta no parece ser la historia de Venom 2.

El director de la película original, Ruben Fleischer, le dijo a Digital Spy que una confrontación entre Venom y Spider-Man es "a dónde va a conducir todo". Pero ya no está a cargo. El presidente de Marvel, Kevin Feige, añadió al mismo medio que era "probable" que los dos se cruzaran, aunque no aclaró en qué momento.

Luego de estrenarse el tráiler de Morbius, muchos fanáticos han especulado en redes sobre la posibilidad de que este personaje forme parte de la secuela de Venom o incluso otros como Deathlok o Iron Fist.

Tráiler e imágenes

Todavía no podemos ver cómo será al estética de esta obra, pero se espera que pronto tengamos noticias. Cuando comenzó el mes de febrero, Serkis confirmó a Digital Spy que Venom 2 acababa de comenzar a filmarse. "Bueno, ya sabes, realmente no puedo hablar mucho al respecto, lo sé, aburrido, pero llevamos 40 días en el rodaje y es realmente emocionante".

Serkis soltó una pista que también nos puede dar idea de la confrontación principal en la trama: "Tenemos al magnífico Tom Hardy, que obviamente está en el centro (de la película), y vemos una profundización de la relación entre él y obviamente un personaje némesis y... eso es todo lo que puedo decir".

Elenco y equipo técnico

Además de Hardy (Eddie Brock/Venom) y Woody Harrelson (Cletus Cassady/Carnage), repite Michelle Williams (Manchester by the Sea), quien interpreta a Anne Weging, la abogada y novia de Eddie Brock.

En una conversación con Yahoo Entertainment, Williams dijo: "Soy una enorme fan del trabajo que hace Andy, y estoy muy inspirada por lo que ha conseguido. Tiene un talento muy singular, y estoy muy emocionada por aprender y estar cerca de él. Espero que tenga la misma cantidad de tiempo (que Venom)".

Como se adelantó, Serkis será el director y el guion estará a cargo de Kelly Marcel, que ya trabajó en la primera entrega y en la famosa Fifty Shades of Grey.

Fecha de estreno

Venom 2 está pautada para estrenarse el 2 de octubre de 2020.