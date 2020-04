Venom 2 ya tiene título y nueva fecha de estreno en 2021: reporte

Sony Pictures

En las últimas tres semanas, Disney y Warner Bros. Pictures anunciaron ajuste en su calendario de estrenos de 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Y estos cambios, como sucede en los terremotos, tienen réplicas en otros estudios de Hollywood. El nuevo ejemplo es Sony Pictures, la que, según reporta Variety, anunció una nueva fecha de estreno para Venom 2 y reveló el título oficial de la secuela.

El filme, que será protagonizado por Tom Hardy, tiene como título Venom: Let There Be Carnage y su lanzamiento en cines se retrasa ocho meses: pasó del 2 de octubre de 2020 al 25 de junio de 2021.

Andy Serkis es el director de la secuela, en la que Hardy volverá a interpretar a Eddie Brock, un periodista desafortunado cuyo cuerpo se une con un simbionte extraterrestre, que lo dota de poderes y fortaleza sobrehumana.

El título alude al personaje que será el villano de la película: Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien une su cuerpo a una raza de parásitos extraterrestres conocidos como los Simbiotes. Cuando esto ocurre Kasady asume la identidad de Carnage, quien es un personaje más violento y letal que Venom.

Además de Hardy y Harrelson, el filme también incluye en su elenco a Michelle Williams, Reid Scott, Stephen Graham y Naomie Harris.

Venom: Let There Be Carnage se estrenará el 25 de junio de 2021 en cines.