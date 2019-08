Venezuela dice 'No más Trump' –al ritmo de 'We Will Rock You'

Venezuela quiere que Estados Unidos y, en particular el presidente Donald Trump, la dejen paz. Y, para comunicar ese mensaje, se montó en la popular canción de Queen, We Will Rock You.

Un video colgado la mañana del 15 de agosto en la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela usa la melodía de la conocida canción de Queen para decir "No more Trump, No more Trump!".

📢🇻🇪❗️ V E N E Z U E L A H E R O I C A❗️

🗣️ Somos herederos del ejército libertador! Único en la historia en recorrer pueblos para llevarles INDEPENDENCIA y LIBERTAD, no para conquistar sus territorios.

Con mi Patria nadie se mete aquí estoy para defenderla. #NoMoreTrump pic.twitter.com/tZTwXd0Rcz — MIPPCI (@Mippcivzla) August 15, 2019

El intérprete de esta versión es José Gabriel Álvarez, vocalista de la agrupación El Pacto, una banda venezolana que define su música como "rock campesino".

"[Chávez] es el que nos tiene tocando […], de los más de veinte años del grupo, 14 han sido gracias a Chávez y a la Revolución Bolivariana, si no, la banda no existiera", dijo Álvarez en una entrevista de 2013 al diario oficialista Correo del Orinoco.

El video de No More Trump forma parte de la iniciativa del gobierno venezolano para protestar por el bloqueo de Estados Unidos a esa nación. La campaña inició el pasado 10 de agosto con una marcha, cuya consigna principal era precisamente eso: "No más Trump".

#NoMasTrump, el hashtag que se ve al final del video musical, es la etiqueta usada por el mandatario Nicolás Maduro cuando habla de Trump o la política del gobierno de Estados Unidos.