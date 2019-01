Venezuela: Lo que ha pasado desde que Juan Guaidó retó a Nicolás Maduro

No se ha cumplido una semana desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró asumir las responsabilidades del presidente de la República de Venezuela, pero en el plano internacional ya se puede sentir ganador.

El joven de 35 años no ha parado de conseguir adhesiones (más de 80 entre países e instituciones) apoyan al político opositor. Y los que aún no lo han reconocido, como la Comunidad Europea, le solicitaron a Nicolás Maduro que llame a elecciones en lo inmediato.

En el siguiente gráfico de la agencia de noticias AFP, se puede observar cómo están distribuidas las alianzas en el país suramericano:

#Infografía mapamundi con las reacciones internacionales tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela #AFP pic.twitter.com/4Nj49l06fy — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 28, 2019

Maduro, hasta el momento, ha contado por reveses sus iniciativas. Por ejemplo, amenazó con romper relaciones con Estados Unidos y dio un plazo de 72 horas para que el personal que trabaja en la Embajada, en Caracas, abandonara el país. Pero la medida no se ejecutó.

El Ministerio de Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que abría "un periodo de 30 días" para negociar con las autoridades el establecimiento de una "oficina de intereses estadounidenses", como la que tiene Caracas en Estados Unidos. En el siguiente tuit podemos leer el comunicado:

#EnVivo 📹 | Este es el Comunicado Oficial leído por el presidente @NicolasMaduro donde se acuerdan los mecanismos para la creación de la oficina de Representación de Intereses Oficiales entre el gobierno de EE.UU. y el gobierno de Venezuela pic.twitter.com/azXGms1N0w — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 26, 2019

Posteriormente, diferentes funcionarios venezolanos en Estados Unidos se plegaron al llamado de Guaidó. El primero fue el agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva. El sábado, 26 de enero, se distanció del régimen de Maduro e instó a sus compañeros en armas que se encuentran en el país suramericano a reconocer al diputado opositor. Su discurso lo podemos ver en el siguiente video de VPI TV:

Pronunciamiento del coronel (GNB) José Luis Silva Silva, agregado militar de la embajada en Washington quien renunció para ponerse a disposición del presidente (E) Juan Guaidó, @jguaido. #26ene pic.twitter.com/L7gnYSP88D — VPItv (@VPITV) January 26, 2019

Después fue la cónsul primera de Venezuela en Miami, Scarlet Salazar, la que se reveló en otro video al decir: "Reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos". El canal EVTV, que cubre información para el público en Venezuela, publicó el mensaje:

🚨🚨🚨#ÚLTIMAHORA #EXCLUSIVAEVTV La

Consul de Miami, Scarlet Salazar, desconoció al usurpador Nicolás Maduro y reconoció como Presidente Interino a @jguaido🚨🚨🚨 pic.twitter.com/mYxd8LOMRr — EVTV Miami (@EVTVMiami) January 28, 2019

Según el Nuevo Herald, este lunes el Consulado de Venezuela en Miami amaneció cerrado. Esta es una de las sedes diplomáticas más importantes porque atiende a los venezolanos y extranjeros que residen en cuatro estados: Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Este medio de comunicación asegura que es "el centro de votación más grande, dentro y fuera de Venezuela, con más de 5,000 personas inscriptas en el Registro Electoral Permanente".

En este contexto, Estados Unidos dio un paso más y reconoció a un aliado de Guaidó, el político en el exilio, Carlos Vecchio, como el Encargado de Negocios del Gobierno de Venezuela ante Estados Unidos:

Estados Unidos aceptó el nombramiento por el Presidente interino Juan Guaidó de Carlos Alfredo Vecchio como Encargado de Negocios del Gobierno de Venezuela ante Estados Unidos. https://t.co/CnMQvNCoGL — USA en Español (@USAenEspanol) January 28, 2019

Y este lunes en la tarde, la Casa Blanca ordenó la congelación de los activos de la principal empresa petrolera de Venezuela: PDVSA, además prohibió, con excepciones, que ciudadanos y empresas estadounidense realicen negocios con la petrolera venezolana.

"Esperamos que las medidas de este lunes bloqueen US$7,000 millones en activos además de más de US$1,000 millones por exportaciones perdidas a lo largo del próximo año", dijo el asesor de seguridad nacional John Bolton, según la BBC.

En Venezuela, mientras tanto, Guaidó y sus seguidores han realizado diferentes actos para dar a conocer sus planes con la intención de sumar a las Fuerzas Armadas, que por ahora apoyan a Maduro. Una de las acciones fue distribuir la "Ley de Amnistía", que protegería a los militares en un futuro si se unen al movimiento opositor.

Este es uno de los tantos pasos que está anunciando el denominado presidente interino y la Asamblea Nacional. En los próximos días tiene planificado realizar diferentes marchas para seguir presionando la salida de Maduro.

Maduro, por su parte, se dedicó los días siguientes, tras el reconocimiento de Guaidó por más de 20 países y las disputas con Estados Unidos, a retratarse al lado de las fuerzas militares y publicar los videos de esos encuentros en redes sociales y en cadena de televisión y radio.

Soldados y Soldadas de nuestra gloriosa #FANB, el adiestramiento y apresto operacional es vital para defender la Patria Sagrada que fundó nuestro Libertador Simón Bolívar. ¡Cuenten con mi apoyo y mi respaldo absoluto! pic.twitter.com/Hiw4PIBgfq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 28, 2019

En una entrevista con la cadena de CNN de Turquía, dijo que no acataría el pedido de la Unión Europea para que se realicen elecciones: "Se han comportado con arrogancia. Nadie puede darnos un ultimátum. Si alguien quiere irse de Venezuela, que se vaya".

Así empezó todo

El miércoles, 23 de enero, la oposición venezolana salió a marchar para conmemorar el 23 de enero de 1958, cuando finalizó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Durante el acto, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, sorprendió al mundo al pronunciar un discurso en el que asumía las responsabilidades como presidente interino.

La proclamación de Guaidó, al lado de miles de venezolanos que salieron a las calles, no es simbólica. Al momento de redactar esta nota, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras., Costa Rica, Dinamarca, Georgia y Kosovo reconocían públicamente al diputado como el nuevo presidente encargado de Venezuela.

Este fue uno de los diferentes mensajes oficiales de apoyo a Guaidó de la comunidad internacional:

.@VP Pence: Hoy, el presidente Trump anunció que Estados Unidos reconoce oficialmente a Juan Guaidó como el Presidente Interino de Venezuela. Para @JGuaido y el pueblo de #Venezuela: ¡EE.UU. está con ustedes y continuaremos apoyándolos hasta que se restablezca la #Libertad! pic.twitter.com/evaFjWba9n — USA en Español (@USAenEspanol) January 23, 2019

El Parlamento Europeo aún no había emitido opinión, pero Antonio Tajani, presidente de este organismo, se expresó por Twitter: "Sigo con mucha atención los acontecimientos en Venezuela. Contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro".

Sigo con mucha atención los acontecimientos en Venezuela. Contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro — Antonio Tajani (@EP_President) January 23, 2019

La Unión Europea, por su parte, invitó a escuchar el "llamado masivo a la democracia" del pueblo de Venezuela y pidió elecciones "libres", pero no reconoció explícitamente a Guaidó como presidente interino.

Uruguay, Bolivia, Cuba, Nicaragua, México, Rusia y Turquía, sin embargo, no desconocieron a Maduro. Incluso el partido español Podemos calificó la acción de Guaidó como un "golpe de estado".

Un día después, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró de que el apoyo internacional a Guaidó es "un camino directo a la ilegalidad y a un baño de sangre".

Ahora bien, ¿cómo se llegó a todo esto? Vamos por partes para comprender el complicado rompecabezas que se presenta en el país sudamericano.

¿Por qué no se reconoce a Maduro?

La oposición, reunida en una coalición llamada Mesa de la Unidad, no participó en la última elección que se realizó en 2018 en Venezuela. Aducían que el gobierno dominaba todas las estructuras de la participación, incluido el garante principal del proceso: el Consejo Nacional Electoral (que cuenta los votos). Tibisay Lucena, presidenta del organismo que regenta las votaciones en Venezuela, es afín al gobierno. Sin garantías de imparcialidad, prefirieron no presentar un candidato.

En ese contexto, Nicolás Maduro fue electo el 21 de mayo de 2018 con 5,823,728 votos, lo que representó poco más del 60 por ciento de los sufragios totales. Inmediatamente, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima, rechazaron enfáticamente estos comicios por su "falta de transparencia, legitimidad y garantías".

La primera victoria de Maduro, llamado el heredero de Hugo Chávez Frías, fue en 2013 contra el opositor Henrique Capriles Radonski, también fue objeto de denuncias. De hecho, Capriles posteriormente diría que aceptó la derrota para evitar una confrontación violenta entre venezolanos.

De tal manera, como dicen los organismos internacionales y la oposición, Nicolás Maduro se juramentó de manera ilegítima, el presidente de la Asamblea Nacional (único organismo reconocido internacionalmente como elegido por el pueblo) tiene la facultad, según la Constitución (artículos 233 y 333), de ejercer como presidente encargado.

La crisis venezolana

Desde el primer mandato de Maduro hasta 2019, la crisis económica en Venezuela se ha acelerado. Desde noviembre de 2017, la economía presenta tasas de inflación mensuales mayores al 50 por ciento que fueron aumentando hasta registrar meses con un Indice de Precios al Consumidor (IPC) de 127.9 por ciento. Esto se traduce en que bienes, alimentos y servicios suben a diario más del 4 por ciento. La inflación al cierre de 2018, alcanzó el millón por ciento.

A pesar de ser un país petrolero, 2018 representó el cuarto año consecutivo en que disminuyó la producción de crudo, y la contracción acumulada entre enero de 2013 y octubre de 2018 superó el 50 por ciento.

Según analistas consultados por El País de Colombia, Venezuela necesitaría entre US$50,000,000 y US$100,000,000 para iniciar su recuperación.

Todo esto se resume en una tragedia diaria para los venezolanos, que no pueden conseguir productos básicos, como carne, leche, arroz y pollo. Y cuando los consiguen, la inflación dificulta su compra.

¿Quién es Juan Guaidó?

Federico Parra / AFP/Getty Images

Juan Guaidó es un diputado de 35 años, formado en el partido Voluntad Popular. Es ingeniero industrial y se convirtió el 5 de enero de 2019 en el presidente más joven de la Asamblea Nacional.

Este miércoles, en una alocución que solo fue transmitida por las redes sociales, dijo: "Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres".

En este video del canal de Noticias NTN24, se puede observar el momento en que Guaidó dice asumir las competencias como presidente encargado:

¿Qué dijo Maduro?

El mandatario Nicolás Maduro realizó una alocución desde "El Balcón del Pueblo", como se le conoce al balcón ubicado en el Palacio de Miraflores, residencia de los presidentes venezolanos. Desde allí rompió relaciones "diplomáticas y políticas" con Estados Unidos y le dio 72 horas al personal estadounidense para que abandone el país.

"El gobierno imperialista de EE.UU. dirige una operación para imponer, a través de un golpe de Estado, un gobierno títere. Pretenden designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales. ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente?", dijo el mandatario en cadena nacional.

¿Es verdad que le quitaron la validación a Maduro en Instagram y Facebook?

No, en un correo enviado a CNET, ambas compañías especificaron que el mandatario venezolano nunca realizó los pasos necesarios para tener el che de validación, por lo tanto sus cuentas no están verificadas. Esto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el país sudamericano o el reconocimiento de Estados Unidos y otros países a Juan Guaidó.

Apoyo de artistas

Diferentes personalidades públicas se manifestaron a través de las redes sociales sobre lo que sucede en Venezuela.

El actor Édgar Ramírez, nominado al Emmy por su actuación en la serie Versace, expresó su apoyo al presidente encargado. "Todo mi apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Este es el principio de fin de esta pesadilla", dijo el venezolano con lágrimas en los ojos.

El también actor y cantante Carlos Baute mostró su adhesión a Guaidó:

Mi gente @jguaido

Ya @jguaido se proclamó el nuevo PRESIDENTE LEGÍTIMO de #Venezuela

Y ya tenemos la aceptación de USA y de otros países que le reconocen, es decir que...https://t.co/0t7dUsC46a — Carlos Baute (@carlosbaute) January 23, 2019

El cantante colombiano Juanes escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a los venezolanos, sin especificar a qué bando apoya:

FUERZA VENEZUELA !! Siempre contigo. — JUANES (@juanes) January 23, 2019

"Hoy soy un poquito venezolano. Hoy y siempre me uno a un país que amo tanto. A un país que ha sufrido mucho y merece vivir en paz y tranquilidad. Hoy salen a la calle en búsqueda de libertad. Pienso en los niños, en los ancianos, en la clase trabajadora que solo quiere echar pa' lante'. Fuerza Venezuela, estoy con ustedes", escribió el cantante purtorriqueño Luis Fonsi.

El cantante español Alejandro Sanz usó Twitter para respaldar la marcha pautada para este miércoles por la oposición: "El compromiso de hoy como ciudadanos del mundo es salir a la calle por la libertad y futuro de nuestros hermanos venezolanos".

El compromiso de hoy como ciudadanos del mundo es salir a la calle por la libertad y futuro de nuestros hermanos venezolanos 💛💙❤#VenezuelaLibre #23e #libertad #democracia #GritemosConBrio #23ECallehastaquesevalla pic.twitter.com/03MawPMJ1A — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 23, 2019

El merenguero dominicano Juan Luis Guerra parafraseó una parte de la letra de "Ojalá llueva café" para mostrar su cariño por Venezuela:

¡Pa’ que en Venezuela oigan este canto! pic.twitter.com/6Piu600M0W — Juan Luis Guerra (@JuanLuisGuerra) January 23, 2019

El cantante Miguel Bosé solicitó por Twitter que el gobierno español se pronunciara a favor de Guaidó:

Sr. Presidente @sanchezcastejon para cuando su apoyo PÚBLICO a Venezuela? Toda España y resto del mundo espera su posicionamiento que hasta ahora sólo ha sido privado, entiendo. Pero queremos oírlo dicho de su boca. Para cuándo? O Pablo no le da el permiso? Quedamos a la espera. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) January 24, 2019

Nota del editor: este artículo se está actualizando a diario debido a que los hechos siguen en constante evolución. La última vez que se editó fue este lunes 28 de enero, a las 5:26 p.m. (hora del Este en Estados Unidos).