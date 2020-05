Netflix

No hace falta que hayas leído En los zapatos de Valeria, la primera novela de la exitosa tetralogía de la escritora española Elísabet Benavent, para disfrutar de esta nueva propuesta peninsular de Netflix.

La serie Valeria es una adaptación abierta y que se toma ciertas licencias respecto al material original. Su personaje central, Valeria (Diana Gómez), es una escritora de ficción acercándose a la treintena y que tiene bloqueo de autor, síndrome del impostor y un marido que no le hace demasiado caso. Por suerte Valeria sigue teniendo una relación sólida con sus amigas: Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott). Las cuatro comparten un grupo, Amigas 4ever, al que se envían mensajes constantes y donde Valeria deja mensajes de voz interminables y que casi se podrían calificar de podcasts.

Es en la amistad entre estas cuatro mujeres independientes y profesionales (Lola es traductora, Carmen publicista y Nerea abogada) donde tanto la serie como el libro cuentan con uno de sus ingredientes más fuertes. Las cuatro amigas quedan a menudo para hablar, contarse la vida, tomar algo o simplemente confesar sus preocupaciones amorosas, personales o laborales.

"¿Os acordáis cuando pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30?", reflexiona Carmen en una de esas sesiones.

Con adaptación y guion de María López Castaño (Física y química) y Benavent como supervisora de producción, la serie toma un papel más activo que las novelas anclando a sus personajes en Madrid. Valeria se permite hacer un comentario crítico sobre la sociedad española contemporánea (antes de la crisis por el coronavirus, se entiende) destacando las nuevas tecnologías y su alteración del orden establecido. Hay referencias a la guerra de los taxistas con los conductores de Uber, al precio desorbitado del alquiler por la competencia que supone Airbnb o a la transformación de ciertas profesiones a causa de las redes sociales. El marido de Valeria, Adrián (Ibrahim Al Shami J.), es fotógrafo y uno de sus colegas de profesión reflexiona acerca de cómo "el móvil lo ha jodido todo". Adrián acabará teniendo que trabajar grabando las sesiones de yoga de una youtuber.

Más allá de ese punto de crítica social, Valeria no deja de ser un guilty pleasure de fácil consumo. La serie contiene mucho sentido del humor. Sobre todo en la camaradería de las cuatro protagonistas. "A mí, vosotras me dais la vida. Bueno, vosotras y un buen rabo", les dice la siempre atrevida Lola a sus amigas. "El mundo está hecho para las parejas. Mira Snapchat, últimamente todos los filtros son de dos", reflexiona a su vez una Carmen frustrada momentáneamente por su soltería.

Aunque sea el elemento romántico (y erótico) el ingrediente definitorio de esta serie. A la crisis matrimonial de Valeria se le suma conocer a un amigo de Lola, Víctor (Maxi Iglesias), muy tentador. En una versión televisiva del personaje bastante más interesante que la del libro, Víctor es un arquitecto que ha vivido en Istanbul, Berlín y Nueva York diseñando edificios de casas pasivas (que no consumen mucha energía). Lleva a Valeria a ver exposiciones de artistas húngaras y le dice cosas como: "No cojas ese curro, haz lo que realmente te llene. Mejor arrepentirte que quedarte con las ganas", cuando Valeria se plantea aceptar un trabajo como vigilante en un museo porque necesita el dinero. Irresistible, vaya.

Uno de los placeres de Valeria, igual que lo es en el libro, es ver a su protagonista debatiéndose entre el deseo y la tentación. Deleitarse con sus interacciones nunca inocentes con Víctor y dejarse seducir por esta historia romántico-contemporánea. Es cierto que el reparto de Valeria, a excepción tal vez de las actrices que interpretan a Lola y Carmen, me pareció falto de tablas. Pero la serie funciona a pesar de ello.

Además Valeria compensa en otros aspectos. En los cuatro episodios que Netflix puso a disposición de la crítica, hay conversaciones francas sobre el orgasmo femenino, el sexo insatisfactorio, las relaciones poliamorosas, la crisis de pareja, las relaciones abiertas, la identidad sexual, la identidad de género, el movimiento #MeToo, el feminismo y el hecho de que en cierto app de citas las relaciones más largas vayan a ser "dos polvos con el mismo tío".

No descarto que esto haya sido acentuado por mi aburrimiento por el monótono encierro vivido las últimas semanas, pero la serie me ha parecido especialmente llena de color y viva. En su decoración de espacios interiores, en la elección de las calles estrechas y plazas bulliciosas que retrata, en la fotografía de balcones abiertos.

Y bueno sí, hay muchas escenas de sexo en Valeria. Pero hay algo que me ha parecido mucho más erótico en la serie: su ropa. No hay momento que los personajes de esta serie no lleven el modelo perfecto. Ya sea un traje de chaqueta amarillo limón, una falda de tubo con americana cruzada y cuadros Príncipe de Gales, un vestido-americana blanco y sin mangas o simplemente una riñonera a la cintura en forma de bolso.

Y si Valeria es rica visualmente, los temas musicales tampoco dejan de sonar. La banda sonora es lo suficientemente ecléctica como para incluir canciones como "Can I Go On" de Sleater-Kinney, "Emergency" de Icona Pop o "Dolor" de Amparito. No faltan las canciones más melosas como "July Flame" de Laura Veirs, "Technicolour Beat" de Oh Wonder o "Summer Rain" de Everlast y el uso recurrente y muy acertado de "Fuego" de Bomba Estéreo para expresar el estado de ánimo de una de las protagonistas.

Si eres fan de las novelas de Benavent, la serie te obsequiará con algunos momentos meta como un cameo de la autora en el segundo episodio. O la secuencia en la que Valeria explica estar escribiendo una novela erótica porque se ha dado cuenta que el sexo vende y que en comparación con 50 sombras de Grey lo que ella escribe "por lo menos es literatura".

La primera temporada de Valeria se estrena este 8 de mayo en Netflix.