Vader Immortal, nueva serie de Star Wars, se estrenará en las gafas Oculus Quest

Claudia Cruz/CNET

SAN JOSÉ, California – Darth Vader llegará a la realidad virtual en la primavera, anunciaron este miércoles ejecutivos del estudio ILMxLAB de LucasFilm en ocasión de la conferencia para desarrolladores Oculus Connect 5 (OC5).

David S. Goyer, escritor y productor ejecutivo de Star Wars: Secret of the Empire una experiencia de realidad virtual en Disneylandia creada por ILMxLAB, dijo que han estado trabajando en tres episodios nuevos de la saga para VR y que estos llegarán a las nuevas gafas Oculus Quest. Las Oculus Quest se lanzarán en la primavera y costarán US$399.

La serie, Vader Immortal: A Star Wars VR Series, tiene lugar entre las películas Star Wars: Episode III Revenge of the Sith y Episode IV A New Hope. Según Goyer, los usuarios de unas Oculus Quest estarán inmersos en el mundo de Darth Vader y en este primer episodio llegarán a entrar al castillo del papá más famoso de la ciencia ficción.

Oculus y ILMxLAB dijeron que compartirán más información en los próximos mese. Vader Immortal es el primer juego que anunció Oculus para sus nuevas gafas.