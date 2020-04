Usuarios de Spotify Premium podrán ocultar canciones de listas de reproducción

Angela Lang/CNET

Los usuarios de Spotify Premium podrán empezar a ocultar las canciones que no quieren escuchar de cualquier lista de reproducción. No importa si la lista fue creada por ti, por un amigo o si fue hecha por Spotify, a partir de ahora ––o cuando recibas esta actualización–– podrás empezar a ocultar las canciones que no quieras escuchar.

Esta actualización está disponible para usuarios de iOS y Android, y lo único que tienes que hacer es ir al menú de opciones, y seleccionar "ocultar la canción" (hide song). Esta decisión no borra la canción, ya que solo la oculta, por lo que si después te arrepientes la puedes volver a incluir.

Si bien, no se trata de una actualización muy grande, es una opción que le permite a los usuarios premium tener mayor control sobre lo que quieren ––o no–– escuchar.

Recientemente el servicio de música por streaming actualizó la interfaz de su aplicación móvil, personalizándola para cada usuario, y también lanzó una versión especial para niños.