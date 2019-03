Angela Lang/CNET

Tras su presentación en febrero, el nuevo Galaxy S10 de Samsung ya está a la venta de manera oficial en todas sus versiones, y yo he tenido la oportunidad de pasar dos semanas con el hermano mayor de la familia: el Galaxy S10 Plus.

Durante quince días, el teléfono me ha acompañado como dispositivo principal y les adelanto que las sensaciones han sido muy buenas aunque como todo, también hay algunos puntos que no me han gustado al ciento por ciento.

Lo que más me gustó

Sin duda, una de las cosas más me ha gustado es el diseño del nuevo Galaxy S10 Plus. Y es que -al fin- se muestra como una renovación de diseño respecto al modelo anterior, algo que no pudimos decir sobre el Galaxy S9 respecto al Galaxy S8. Este cambio se nota especialmente en la parte frontal del celular. Aquí el Galaxy S10 Plus deja a un lado los marcos y añade un agujero en la pantalla donde ubica las cámaras frontales para así aprovecharla al máximo, algo que he podido hacer sobre todo a la hora de consumir contenido multimedia.

Estos cambios también se aplican en la parte trasera, donde el sensor de huellas ha desaparecido de la incómoda posición que tenía el Galaxy S9 -justo debajo de las cámaras- para ubicarse debajo de la pantalla.

Gracias a esto tenemos una trasera completamente limpia, solo salpicada por las tres cámaras, lo que le da una diseño más bonito.

La potencia en este teléfono es también un punto que merece mención especial. Y es que un celular que alberga el procesador más potente del mercado, el Snapdragon 855, no debería decepcionar en estos términos. Y así ha sido.

Durante estos 15 días con el Galaxy S10 Plus como celular principal, usándolo en el día a día sin miramientos, ejecutando multitarea, haciendo -muchas- fotos y sin darle mucho descanso, me ha dado un rendimiento impecable, libre de lags, de cierres súbitos, y sin ningún tipo de problema asociado a estos términos.

Pero, ¿de qué sirve un buen rendimiento sin una autonomía a la altura? En el caso del S10 Plus la autonomía ha ido en consonancia con la potencia, e incluso en días de uso intensivo, el teléfono me ha regalado un día completo de autonomía sin el miedo a quedarme sin batería o la necesidad de tener que cargarlo.

Lo que menos me gustó

Pero como no puede ser todo perfecto, hay algo que si bien no es que me haya disgustado, no me ha entusiasmado del todo: el apartado fotográfico. Si bien es cierto que el Galaxy S10 Plus cuenta con un equipo fotográfico potente, al que hemos enfrentado con los mejores celulares del mercado y ha quedado en muy buena posición, esperaba mucho más de la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) dedicada a la inteligencia artificial que integra.

Según Samsung, esta NPU se encarga específicamente de aplicar la IA para reconocer y mejorar escenas cuando disparamos en modo automático, pero en realidad salvo en los retratos a personas, no he notado muchas diferencias disparando con, que sin ella.

Respecto al sistema operativo, concretamente One UI, la nueva interfaz con la que Samsung acompaña a Android 9.0, puedo decir que si bien es fluida y parece que no afecta en absoluto al rendimiento del procesador, no me resulta del todo intuitiva. Quizás sea la falta de costumbre, aunque después de quince días usándola aún no me he terminado de hacer a ella.

¿Merece la pena?

Está claro que es un teléfono estrella, tiene todo lo necesario para competir en las altas esferas pero aunque sí ha sufrido cambios respecto al modelo anterior y vemos una evolución clara frente al Galaxy S9, no podemos decir que sea un teléfono novedoso.

Angela Lang/CNET

Para aquellos que sean fans de la línea Galaxy S, invertir los US$999 (iniciales) que cuesta el teléfono puede ser una opción, pero está claro que las leves diferencias y la baja de precio del Galaxy S9 pueden hacer a este último una opción mucho más atractiva para aquellos que cuenten con un presupuesto más ajustado.