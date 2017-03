U.S. Cellular ofrecerá el Samsung Galaxy S8 gratis

Joshua Goldman/CNET

U.S. Cellular anunció este miércoles que el nuevo celular insignia Samsung Galaxy S8 y su hermano mayor, el teléfono Galaxy S8 Plus, estarán disponible gratis en sus tiendas y a través de su sitio Web a partir del viernes, 21 de abril, pero también por anticipado a partir del jueves, 30 de marzo.

Los únicos requisitos para que los consumidores obtengan el Galaxy S8 o S8 Plus gratis es que deben aprovechar el periodo de ventas anticipadas, canjear su celular usado con la operadora y activar una línea de servicio nueva o reactivar su contrato. U.S. Cellular aceptará para el canje los modelos del Galaxy S6 o posteriores, o el iPhone 5S o posteriores. A las personas que no tengan un celular para canjear, U.S. Cellular les dará una tarjeta promocional con un valor de US$100 al momento de hacer la compra.

Los colores disponibles para el S8 y el S8 Plus en U.S. Cellular son el negro, gris orquídea y el plateado.

La quinta operadora de telefonía inalámbrica le dará la oportunidad a los consumidores de comprar los celulares por anticipado a partir del jueves, 30 de marzo. Además del celular gratis para los clientes que califican, cada consumidor que aproveche la preventa obtendrá las nuevas gafas de realidad virtual Gear VR con el control remoto, un paquete de contenidos de Oculus gratis y los audífonos AKG de Harman.