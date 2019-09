US Open: Resultados, horario y cómo ver US Open en vivo

Las semifinales de US Open, Rafael Nadal vs. Berrettini y Medevev vs. Dimitrov son este viernes. Serena Williams y Andreescu juega la finale sábado y Cabal y Farah son campeones. Aquí tenemos el horario, resultados y cómo ver el US Open en vivo.