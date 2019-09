Tim Clayton - Corbis

El US Open 2019 —o el Abierto de Estados Unidos 2019—, el cuarto y último Grand Slam del circuito profesional de tenis del año, ya comenzó este 26 de agosto.

En el cuadro masculino del US Open 2019, Novak Djokovic es el campeón defensor y ha ganado cuatro de los últimos cinco Grand Slams —por algo es el número uno del mundo.

Djokovic busca coronarse campeón en Flushing Meadows en Nueva York para lograr su décimo séptimo título de Grand Slam. Sin embargo, Roger Federer está también entre los favoritos para conquistar su vigésimo primer Grand Slam; en tanto que el español Rafael Nadal busca conquistar su décimo noveno título de Grand Slam.

Djokovic es el primer sembrado del torneo, Nadal es el segundo y Federer está sembrado número tres.

Asimismo, Daniil Medvedev y Alexander Zverev son otros jugadores a los que hay que seguirles la pista.

Aunque la principal apuesta hispana es Rafael Nadal, Diego Schwartzman es otro de los jugadores hispanos más importantes en el cuadro masculino del US Open 2019.

En el cuadro femenino del US Open 2019, Naomi Osaka es la campeona defensora y primera sembrada, pero para muchos la favorita es Serena Williams por su calidad y gran trayectoria.

Uno de los partidos de primera ronda más esperados fue el de Serena Williams vs. Maria Sharapova, ya que son de las jugadoras con mayor trayectoria en la WTA.

Williams superó a Sharapova sin muchas dificultades con un marcador de 6/1 y 6/1.

Williams está sembrada de número 8 y busca conseguir su vigésimo cuarto título de Grand Slam.

Bianca Andreescu, Elina Svitolina y Johanna Konta son otras jugadoras que han demostrado un gran tenis.

Las principales esperanzas hispanas incluyen a Garbiñe Muguruza y Monica Puig. Sin embargo, Puig perdió en la primera ronda frente a Rebecca Peterson por un marcador de 6/3 y 6/3 y Muguruza perdió frente a Riske 6/2, 1/6 y 3/6.

En el cuadro de dobles masculino los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son por primera vez la primera siembra de un Grand Slam y ya ganaron su primer partido.

Cuadro y resultados US Open 2019: Masculino

Agrandar Imagen US Open

Agrandar Imagen US Open

Resultados y cuadro US Open 2019: Femenino

Agrandar Imagen US Open

Agrandar Imagen US Open

Cuadro: Dobles masculino

Agrandar Imagen US Open

Cuadro: Dobles femenino

Agrandar Imagen US Open

Horarios del US Open

US Open comenzó el lunes 26 de agosto con jornadas de día y de noche.

Los partidos comienzan generalmente a las 11 a.m. o 12 a.m. hora del Este de Estados Unidos (8 a.m. o 9 a.m. hora del Pacífico) y pueden finalizar hasta la media noche de Nueva York o hasta más tarde.

La final de US Open en el cuadro femenino está programada para el sábado 7 de septiembre a las 4 p.m. hora del Este de Estados Unidos (1 p.m. hora del Pacífico), mientras que la final del cuadro masculino está programada para el 8 de septiembre a la misma hora.

¿Cómo ver US Open en vivo por Internet?

ESPN y ESPN2 son los principales canales de transmisión de US Open en Estados Unidos y puedes ver los partidos de tenis en vivo a través de esos canales en diferentes servicios de televisión o a través de WatchESPN.com y el app de WatchESPN en iOS y WatchESPN en Android.

Asimismo, puedes ver gratis US Open a través de los apps oficiales para iOS y Android, lugar donde la organización no solo transmite comentarios y detrás de escenas, sino también transmite en vivo algunas partidos entrevistas y partidos del torneo.

Los que no tienen una suscripción a la TV por cable, pueden suscribirse a ESPN+ para ver US Open en vivo. Este servicio cuesta US$5 al mes.

Por otra parte, puedes ver los partidos de US Open en vivo a través de los canales mencionados si te suscribes a otros proveedores:

Sling TV: US$25 mensuales con el plan Orange que incluye ESPN y ESPN2, pero puedes hacer una prueba gratis del servicio si no lo has hecho.

US$25 mensuales con el plan Orange que incluye ESPN y ESPN2, pero puedes hacer una prueba gratis del servicio si no lo has hecho. YouTube TV: US$50 mensuales, pero puedes también ver partidos gratis si no has hecho una prueba del servicio.

US$50 mensuales, pero puedes también ver partidos gratis si no has hecho una prueba del servicio. Hulu with Live TV : US$45 mensuales, pero también tienen un periodo de prueba gratis.

: US$45 mensuales, pero también tienen un periodo de prueba gratis. PlayStation Vue: US$50 mensuales y también ofrece periodo de prueba para ver partidos gratis.

US$50 mensuales y también ofrece periodo de prueba para ver partidos gratis. DirecTV Now: US$50 mensuales, pero también ofrece periodo de prueba.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí y la cobertura puede variar según la región donde te encuentres.

Marcadores en vivo

Puedes ver los marcadores de los partidos en vivo o en tiempo real aquí.

Reproduciendo: Mira esto: Babolat Play Pure Drive: la mejor raqueta inteligente...