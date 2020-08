US Open: Cómo ver por Internet y TV en Estados Unidos

El US Open 2020 comienza este lunes 31 de agosto con grandes preguntas que se resolverán en el camino. Será un Grand Slam raro, con diferentes limitaciones debido a la pandemia de coronavirus , pero un torneo de tenis para los amantes de este deporte.

No habrá público, tampoco prensa, ni clasificación. Se redujeron los jueces de línea, los recoge pelotas y asistentes. Los jugadores están aislados en una burbuja en Nueva York, desde hace ya dos semanas, aunque igual ha habido casos positivos de COVID-19. Como decimos, un campeonato muy extraño, pero al menos no fue cancelado como Wimbledon ni retrasado como Roland Garros.

El US Open 2020 será el segundo Grand Slam del año, siete meses después del Abierto de Australia y tendrá como figuras a Novak Djokovic, quien se ubica en el número 1 del ranking ATP, el austriaco Dominic Thiem, el ruso Daniil Medvedev, finalista de la edición del año pasado, así como el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, cuarto y quinto preclasificados, respectivamente.

Djokovic es favorito antes las ausencias de Roger Federer (lesionado) y el español Rafael Nadal (quien prefirió concentrarse en el Abierto de Francia).

La última vez que otro jugador que no fuera Djokovic, Nadal ni Federer ganó un título de Grand Slam en singles masculino fue cuando el suizo Stan Wawrinka se impuso en el US Open 2016.

En la categoría femenina, Serena Williams buscará su 24º título de Grand Slam para igualar el récord de Margaret Court. Podrian aprovecharse de las ausencias de Bianca Andreescu (vigente campeona) y Ashleigh Barry (número uno de WTA). Tampoco están en Nueva York la número dos mundial, Simona Halep, y otras tres jugadoras en el Top 10 de WTA: Elina Svitolina, Kiki Bertens y Belinda Bencic.

La campeona del US Open de 2017, Sloane Stephens; la ganadora del Abierto de Australia, Sofia Kenin, y la primera cabeza de serie, Karolina Pliskova, son las mayores enemigas de Williams.

El desarrollo del torneo es una incógnita pues siete tenistas pasaron a otra "burbuja" debido a que estuvieron en contacto con Benoit Paire, el francés que fue retirado del torneo tras dar positivo por el coronavirus.

A continuación todos los detalles del evento:

Cuándo comienza el US Open

El US Open comienza el 31 de agosto y finaliza el domingo 13 de septiembre.

¿Cómo ver US Open por TV e Internet?



ESPN y ESPN2 son los principales canales de transmisión de US Open en Estados Unidos y puedes ver los partidos de tenis en vivo a través de esos canales en diferentes servicios de televisión o a través de WatchESPN.com y el app de WatchESPN en iOS y WatchESPN en Android.

La cobertura del torneo inicia a ls 11 a.m. o 12 del mediodía ET (8 a.m. o 9 a.m. PT) todos los días y termina a las 11 p.m. ET (8 p.m. PT) o más tarde.

Asimismo, puedes ver gratis US Open a través de los apps oficiales para iOS y Android, lugar donde la organización no solo transmite comentarios y detrás de escenas, sino también transmite en vivo algunas partidos, entrevistas y partidos del torneo.

Los que no tienen una suscripción a la TV por cable, pueden suscribirse a ESPN+ para ver US Open en vivo. Este servicio cuesta US$5 al mes.

Por otra parte, puedes ver los partidos de US Open en vivo a través de los canales mencionados si te suscribes a otros proveedores:

: US$30 mensuales con el plan Orange que incluye ESPN y ESPN2

: US$65 mensuales.

: US$55 mensuales.

: US$50 mensuales.

: US$60 mensuales.

Todos estos canales cuentan con una prueba gratis del servicio si no lo has hecho.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí y la cobertura puede variar según la región donde te encuentres.