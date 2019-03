Us: La nueva de Lupita Nyong'o te angustiará pero te hará pensar

Claudette Barius/Universal Studios

Si, como yo, no eres muy fan de las películas de terror es posible que vieras Get Out (Déjame salir) sólo después de que media docena de amigos de cuyos gustos cinematográficos te fías te aseguraran que en realidad era una sátira sobre el racismo en Estados Unidos y no una peli de miedo al uso. Tal vez incluso ni así acabaras de estar convencido y vieras la ópera prima de Jordan Peele en casa, con las luces encendidas y únicamente después de que a Peele le dieran el Oscar al mejor guión original por esa película.

En todo caso, debo avisarte. Si eres de ese tipo de espectador un tanto miedoso y no muy fan del cine de terror, la nueva película escrita, dirigida y producida por Peele, Us (Nosotros), tiene bastantes más elementos terroríficos que Get Out. Aunque te va a hacer pensar tanto o más que aquella.

Sin arruinarte demasiado la premisa de la película, Lupita Nyong'o y Winston Duke (M'Baku en Black Panther) interpretan a Adelaide y Gabe Wilson, un matrimonio con una hija adolescente (Shahadi Wright Joseph) y un niño rozando la adolescencia (Evan Alex). Los cuatro están veraneando en una casa que la familia de Adelaide tiene cerca de la playa de Santa Cruz, en California, y Gabe no deja de comparar sus posesiones materiales con las de unos amigos un tanto fanfarrones (irritantemente interpretados por Elisabeth Moss y Tim Heidecker). Las vacaciones están siendo un poco demasiado intensas para Adelaide, que pasó por una experiencia traumática de pequeña en esa misma playa. Y las cosas acaban de ponerse completamente locas cuando los Wilson reciben la visita nocturna de una familia de cuatro miembros, con aspecto idéntico al suyo, y vestidos de color rojo. Son una especie de dobles de los Wilson, pero definitivamente más amenazantes.

Claudette Barius/Universal Studios

No voy a negar que fue mucha la angustia que sentí en el momento en el que las casi apacibles vacaciones estivales de los Wilson se vieron interrumpidas por el grupo de sus dobles airados y con intenciones poco claras. Siempre me ha inquietado la idea de que un perfecto desconocido se meta en mi casa. Los Wilson viven en esta película mi peor pesadilla y la mayor parte de la historia de Us se desarrolla a lo largo de esa noche, que se hace eterna.

Us es una película oscura. Pero no sólo por el hecho de estar ambientada en una noche terrorífica, sino también por su tono. Además de mantener al espectador en vilo durante la mayor parte de sus casi dos horas de duración sobre los motivos que mueven a estos seres surgidos de no sé sabe dónde, la película establece paralelismos entre los Wilson y sus espectadores. Su título genérico (us, nosotros) es una referencia en realidad a cualquiera de los estadounidenses. Y por extensión a los ciudadanos privilegiados del mundo occidental.

"¿Quiénes son ustedes?", les pregunta Gabe a los invasores de rojo cuando no hace demasiado que han conseguido penetrar en su hogar. "Somos americanos", responde Red, la doble o sombra del personaje de Nyong'o. Y esa es en realidad la clave de Us. Una película que reflexiona sobre cómo la clase social y el privilegio que ello conlleva en algunos casos puede determinar en quién nos convertimos. Si nos remontamos al eterno debate de lo innato contra lo adquirido, Us parece querer demostrar que lo adquirido, la forma en la que nos criamos, el privilegio que tenemos algunos al poder tener acceso a comida, educación o bienes materiales, determina por completo qué tipo de vida llevaremos.

Claudette Barius/Universal Studios

La película arranca de hecho con una referencia a Hands Across America, una campaña benéfica de 1986 para recaudar dinero para combatir el hambre y la pobreza en Estados Unidos. Y con ello Peele vuelve a sostener un espejo frente a la sociedad estadounidense. Pero tal como hizo en Get Out no está usando un espejo normal que nos devuelva un retrato costumbrista o realista de la sociedad, sino un espejo que resalta una imperfección concreta de nuestro tejido social que Peele quiere destacar.

Con este retrato sobre los desequilibrios y desigualdades que pesan sobre la conciencia estadounidense, Peele nos hace además cómplices a todos. Y es que es muy difícil no sentirse identificado con los Wilson desde el inicio de la película. Y esa complicidad, esa angustia agravada por la culpabilidad, no deja de agudizarse al final del filme, que viene con un giro que es muy posible que no anticiparas.

Peele se luce, con un guión cargado de mensajes escondidos (¿simbolizan los conejos blancos la homogeneidad y falta de una identidad individual?) y digno de un ganador de Oscar. Pero también como director económico pero no falto de estilo. Conocemos a los Wilson mediante la pegatina que llevan pegada en la luna trasera del coche que conducen, en la que vemos que son una familia de cuatro miembros con un padre, una madre, una hija y un hijo antes incluso de haber visto a ninguno de los actores que los interpretan en la pantalla. Los Wilson caminarán por la inmensa y azotada por el sol playa de Santa Cruz en un plano cenital que nos los muestra desde la distancia y nos indica su insignificancia.

Claudette Barius/Universal Studios

Y naturalmente la película incluye suficientes sustos, amenazas, persecuciones y premoniciones de peligro como para mantener contentos a los espectadores tradicionales del género de terror.

Mi única queja sobre Us, más allá de lo muy angustiada que me mantuvo todo el rato, es que me faltó un poco más de sentido del humor. La mayoría de los comentarios divertidos en el filme los urde Gabe, que en realidad es un personaje que está un poco desaprovechado en la película. Tal como pasó con Duke en Black Panther, alguien tiene que darle más que hacer a este actor tan prometedor.

Tengo que destacar una secuencia en la que la familia interpretada por Moss y Heidecker habla con la asistenta de voz de su altavoz inteligente, llamada Ophelia, y que tiene tantos problemas para entender lo que dicen sus dueños humanos en el momento en el que estos más la necesitan como Google Assistant, Siri o Alexa.

Además de vivir asustado por si se te cuela en casa un doble vengativo y vestido de rojo, después de ver esta película vas a tener muy pegado una de sus canciones principales: el "I Got 5 On It" de los oaklander Luniz. Se trata de un tema rapero de 1995 con el que es imposible no sentir el ritmo.

Us (Nosotros) se estrena en Estados Unidos y España el 22 de marzo. La película de Lupita Nyong'o podrá verse en México el 3 de mayo.